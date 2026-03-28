Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gran Final

Eduardo Navarrete enseña sus partes íntimas con una fotografía de Santiago Segura: “¡Qué bonito homenaje!”

En la final de El Desafío, el diseñador ha hecho un divertido número, en el que ha dejado todo a la vista, pero con una intención detrás.

Eduardo Navarrete enseña sus partes íntimas con una fotografía de Santiago Segura: “¡Qué bonito homenaje!”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Eduardo Navarrete ha tenido que realizar un reto en el que debía realizar una coreografía al desnudo, pero con unos periódicos que le tapasen los genitales. A pesar de su intento, algo se le ha escapado y ha despertado la curiosidad de Pilar Rubio.

Durante su prueba, el concursante ha enseñado más de lo que debía y se ha visto algo extraño. Ante la insistencia de Pilar Rubio, Navarrete ha mostrado un curioso tributo a uno de los jueces.

La fotografía de Santiago Segura sobre el miembro viril de Navarrete ha dejado perplejo al director quien ha dicho que “”.

Un momentazo para la historia del programa en el que el gran desparpajo de Eduardo Navarrete no ha dejado a nadie indiferente.

Eva Soriano, tras su lesión en El Desafío: “Estoy poniendo en peligro mi integridad física”

Eva Soriano, tras su lesión en El Desafío: “Estoy poniendo en peligro mi integridad física”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Eduardo Navarrete enseña sus partes íntimas con una fotografía de Santiago Segura: “¡Qué bonito homenaje!”

Eduardo Navarrete enseña sus partes íntimas con una fotografía de Santiago Segura: “¡Qué bonito homenaje!”

Aníbal Gómez, concursante de Tu cara me suena 13

“Me he dejado la dignidad en mi casa”: Aníbal Gómez nos adelanta cómo será como concursante de Tu cara me suena

ECEJ_EC8_INEDITOS_04

VÍDEO INÉDITO: “Te vas a quedar boquiabierta”: Joaquín desvela que póster tenía colgado en su habitación de adolescente

Las primeras palabras de Daniel Illescas tras ganar El Desafío
Contenido extra

Las primeras palabras de Daniel Illescas tras ganar El Desafío: “Quiero dar las gracias a mi chica y a toda la gente por su apoyo”

Roberto Leal y Alejandro
En redes

La despedida de Alejandro tras sus 31 programas en Pasapalabra: “Ha sido un sueño cumplido”

“Una pena, con lo joven que era”: es hora de comenzar esta Fiesta de muerte
El mayor misterio de la tv

“Una pena, con lo joven que era”: es hora de comenzar esta Fiesta de muerte

Ángel Llàcer recibe a siete celebridades en una fiesta donde uno de ellos va a ser asesinado. Es hora de comenzar esta Fiesta de muerte, muy pronto en Antena 3.

Bacalao con setas y cebollitas glaseadas con soja
Cocina diferente

¡Bacalao para todos los gustos! Las recetas estrella de Karlos Arguiñano para esta Semana Santa

El bacalao es uno de los productos estrella de la Semana Santa. Y por suerte, tenemos muchas recetas elaboradas por Karlos Arguiñano con este pescado tan apreciado como protagonista.

Juan y Marcos, concursantes de Atrapa un millón

Dos amigos compiten esta noche en Atrapa un millón gracias a San Valentín: “Parecía una broma y estamos aquí”

Inquilina

La reivindicación de una inquilina en favor de la nueva medida del Gobierno: "Necesitamos no sentir la guerra en nuestros bolsillos"

Daniel Illescas coronado como ganador y un premio compartido en la Gran Final de El Desafío

Daniel Illescas, coronado como ganador y un premio compartido en la Gran Final de El Desafío

Publicidad