Eduardo Navarrete enseña sus partes íntimas con una fotografía de Santiago Segura: “¡Qué bonito homenaje!”

Eduardo Navarrete ha tenido que realizar un reto en el que debía realizar una coreografía al desnudo, pero con unos periódicos que le tapasen los genitales. A pesar de su intento, algo se le ha escapado y ha despertado la curiosidad de Pilar Rubio.

Durante su prueba, el concursante ha enseñado más de lo que debía y se ha visto algo extraño. Ante la insistencia de Pilar Rubio, Navarrete ha mostrado un curioso tributo a uno de los jueces.

La fotografía de Santiago Segura sobre el miembro viril de Navarrete ha dejado perplejo al director quien ha dicho que “”.

Un momentazo para la historia del programa en el que el gran desparpajo de Eduardo Navarrete no ha dejado a nadie indiferente.