Paloma García-Pelayo desvela cómo se encuentra Cayetano Rivera tras salir a la luz su relación con Tamara Gorro: "Está feliz"

El inicio del año llega con una pareja sorpresa: Tamara Gorro y Cayetano Rivera. Según ha revelado Isabel González en Libertad Digital, su relación se remonta a al menos tres meses atrás.

De hecho, ambos han disfrutado recientemente de una escapada a Dubái en compañía de amigos en común. Aunque ella ha intentado jugar al despiste y no mostrar quién era su acompañante, su química en el aeropuerto no ha pasado desapercibida para nadie.

Según nuestras colaboradoras Paloma García-Pelayo y Pilar Vidal, ambos quieren mantener una relación discreta, pero seria. "Cayetano Rivera está feliz", asegura Paloma García-Pelayo, "algo que ha estado en muy determinadas ocasiones con mujeres".

Parece que la pareja no se esconde y está dispuesta a vivir su relación de manera libre. ¿Cómo será la vuelta de Tamara y Cayetano a España? ¿Harán referencia a su romance este 14 de febrero?