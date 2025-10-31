Habla por primera vez el propietario del Picasso desaparecido tras recuperarlo: "Nunca me había pasado esto"

El cuadro Naturaleza muerta con guitarra de Pablo Picasso, valorado en aproximadamente 100.000 euros, ha sido finalmente localizado tras desaparecer durante su traslado de Madrid a Granada.

Pese a que al principio se pensó que se trataba de un robo, el cuadro nunca salió de Madrid. Fue la portera de un edificio de Pío XII, donde se supone que debía haber sido recogido, quien guardó el cuadro en su casa, pensando que sería un paquete de algún vecino.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Dolores, la portera, que dice que encontró el paquete apoyado en la puerta, sin remitente ni nombre. "Pensé que era un espejo, yo tengo que pensar que es de alguien", nos cuenta.

Después de que su marido se cruzara con una vecina que le comentó la noticia, Dolores fue duramente interrogada tras 20 días de custodia del cuadro. "Durante tres horas la policía me preguntó cómo había llegado el cuadro a mi casa, cómo lo encontré, qué hice con él...", señala Dolores.

Hoy por fin el cuadro vuelve a las manos de su propietario, que está feliz de recuperarlo. "Nunca me había pasado esto", asegura, "estoy contentísimo de recuperarlo".

El misterio del Picasso está resuelto y ya vuelve a descansar en casa de su dueño, que pide que se olvide el asunto. ¡Dale al play para enterarte de todos los detalles!