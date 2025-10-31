Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | La Gran Batalla

Cinco artistas deslumbran en una intensa batalla con Céline Dion: “Gracias por arriesgar”

Evelyn, Sofía, María, Maya e Inés pusieron en un aprieto a su coach con ‘It’s all coming back to me now’.

Cinco artistas deslumbran en una intensa batalla con Céline Dion: “Gracias por arriesgar”

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

El equipo de Pablo López continúa viviendo una Gran Batalla llena de emoción y talento. En esta ocasión, las artistas Evelyn, Sofía, María, Maya e Inés se enfrentaron sobre el escenario interpretando el clásico ‘It’s all coming back to me now’ de Céline Dion, una canción tan potente como difícil que puso a prueba a las cinco.

Durante los ensayos, Pablo López y su asesora Chiara Oliver sabían que esta batalla sería complicada. El malagueño, que había decidido pasar a todos sus talents de la actuación anterior, se enfrentaba ahora a una situación límite. “¿Y ahora qué hacemos?”, le dijo a Chiara tras el final de la actuación.

Las cinco artistas se dejaron el alma sobre el escenario, demostrando su fuerza, elegancia y capacidad vocal. “Gracias por arriesgar”, reconoció Pablo, emocionado y orgulloso del trabajo de su equipo. “Ha habido fallos, pero los fallos también son parte de la música”, añadió el coach, destacando la valentía de sus talents.

Sin embargo, y pese al alto nivel, Pablo López solo pudo apostar por una voz para continuar en el programa. Tras una decisión muy meditada, anunció que María avanzará a Los Asaltos. ¡Así ha sido la actuación!

Kristi, talent de La Voz 2025

Kirsti consigue una de las últimas plazas de La Voz y completa el equipo de Pablo López

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Cinco artistas deslumbran en una intensa batalla con Céline Dion: “Gracias por arriesgar”

Cinco artistas deslumbran en una intensa batalla con Céline Dion: “Gracias por arriesgar”

Kirsti, Ferrán, Aroa y Cristina

Pablo López se rinde ante esta batalla y toma una decisión poco habitual en La Voz

Sebastián Yatra y María Becerra

El equipo de Sebastián Yatra ya tiene a sus siete artistas para Los Asaltos de La Voz

Batalla Yatra
Actuación | La Gran Batalla

La batalla más multitudinaria de La Voz pone en pie a todo el plató con ‘La reina’

“No he sentido esa magia”: la batalla más dura deja sin opciones a Sebastián Yatra en La Voz
Actuación | La Gran Batalla

“No he sentido esa magia”: la batalla más dura deja sin opciones a Sebastián Yatra en La Voz

El equipo de Yatra abre las batallas con Lewis Capaldi y emociona al plató de La Voz
Actuación | La Gran Batalla

El equipo de Yatra abre las batallas con Lewis Capaldi y emociona al plató de La Voz

Oihan, Nando, Noa y Kimy fueron los primeros en subirse al escenario con una interpretación de ‘Wish You the Best’ de Lewis Capaldi que dejó sin palabras a los coaches.

Vanesa Martín hace historia en La Voz: inaugura La Gran Batalla cantando con todos los talents
Mejores momentos | La Gran Batalla

Vanesa Martín hace historia en La Voz: inaugura La Gran Batalla cantando con todos los talents

Por primera vez en la historia del programa, una artista se sube al escenario para cantar junto a los talents de los cuatro equipos. 56 voces en un arranque inolvidable que ha sorprendido a los coaches.

¿Eres de los que dice 'Pero yo esto me lo sabía'? Demuéstralo el miércoles en El 1%

¿Eres de los que dice 'Pero si yo esto me lo sabía'? Demuéstralo el miércoles en El 1%

¿Truco o trato? Manu y Rosa ponen suspense a El Rosco por Halloween con un bote que asusta: 2.326.000 euros

¿Truco o trato? Manu y Rosa ponen suspense a El Rosco por Halloween con un bote que asusta: 2.326.000 euros

¿De qué va disfrazado Roberto Leal por Halloween? El presentador pide opinión a las redes sociales

¿De qué va disfrazado Roberto Leal por Halloween? El presentador pide opinión a las redes sociales

Publicidad