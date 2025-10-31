Cinco artistas deslumbran en una intensa batalla con Céline Dion: “Gracias por arriesgar”

El equipo de Pablo López continúa viviendo una Gran Batalla llena de emoción y talento. En esta ocasión, las artistas Evelyn, Sofía, María, Maya e Inés se enfrentaron sobre el escenario interpretando el clásico ‘It’s all coming back to me now’ de Céline Dion, una canción tan potente como difícil que puso a prueba a las cinco.

Durante los ensayos, Pablo López y su asesora Chiara Oliver sabían que esta batalla sería complicada. El malagueño, que había decidido pasar a todos sus talents de la actuación anterior, se enfrentaba ahora a una situación límite. “¿Y ahora qué hacemos?”, le dijo a Chiara tras el final de la actuación.

Las cinco artistas se dejaron el alma sobre el escenario, demostrando su fuerza, elegancia y capacidad vocal. “Gracias por arriesgar”, reconoció Pablo, emocionado y orgulloso del trabajo de su equipo. “Ha habido fallos, pero los fallos también son parte de la música”, añadió el coach, destacando la valentía de sus talents.

Sin embargo, y pese al alto nivel, Pablo López solo pudo apostar por una voz para continuar en el programa. Tras una decisión muy meditada, anunció que María avanzará a Los Asaltos. ¡Así ha sido la actuación!