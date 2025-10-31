Antena 3 LogoAntena3
La batalla más multitudinaria de La Voz pone en pie a todo el plató con ‘La reina’

Al liquindoi, Julio, Andrés, Ángel y El Gato CHP hicieron bailar a los coaches con un temazo de Lola Índigo.

Batalla Yatra

El cierre de la Gran Batalla del equipo de Sebastián Yatra fue puro espectáculo. Al Liquindoi, Julio, Andrés, Ángel y El Gato CHP se unieron sobre el escenario para interpretar ‘La reina’ de Lola Índigo, protagonizando una de las actuaciones más potentes y divertidas de la noche.

Desde los primeros acordes, el plató se vino abajo. Los coaches y asesores no pudieron resistirse y acabaron bailando el tema al ritmo del grupo. “Mataron”, exclamó Sebastián Yatra, orgulloso del trabajo y la energía de su equipo.

Malú también quiso destacar la gran actuación: “Todos defendieron la canción a su manera y en su momento”, comentó, resaltando la personalidad de cada talent.

Con solo dos plazas libres en su equipo, Yatra tuvo que enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de la noche.

“Hicieron la mejor presentación del equipo”, aseguró Yatra, antes de dar el nombre de los dos artistas que seguirán su camino en el concurso.

El colombiano y su asesora, María Becerra, anunció que los elegidos para continuar en la fase de Los Asaltos serían El Gato CHP y Andrés. ¡Así ha sido esta actuación!

Álvaro talent

La promesa de Yatra a este talent tras su paso por La Voz: “Tienes que volver”

