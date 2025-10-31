“No he sentido esa magia”: la batalla más dura deja sin opciones a Sebastián Yatra en La Voz

La Gran Batalla del equipo Yatra continuó con una actuación que emocionó al público y dejó al coach colombiano ante una de sus decisiones más difíciles de la noche.

Los talents Juampi, Antía, Jonny, Zaira y Fernando unieron sus voces para interpretar ‘Say You Won’t Let Go’ de James Arthur, un tema lleno de sensibilidad y emoción que permitió a cada uno brillar a su manera.

La actuación no fue la esperada por su coach porque los nervios jugaron su papel. “Nos dejaron muy pensativos, estaban muy nerviosos y no he terminado de sentir esa magia”, reconoció Sebastián Yatra sin saber muy bien qué iba a hacer.

Aun así, el colombiano se mostró orgulloso del trabajo de todos y de cómo han crecido a lo largo del proceso. Tras una complicada deliberación, Yatra decidió apostar por Jonny y Antía, que avanzan a la siguiente fase de Los Asaltos de La Voz.