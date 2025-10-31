Antena 3 LogoAntena3
Actuación | La Gran Batalla

“No he sentido esa magia”: la batalla más dura deja sin opciones a Sebastián Yatra en La Voz

Juampi, Antía, Jonny, Zaira y Fernando interpretaron ‘Say You Won’t Let Go’ en el escenario de La Voz.

"No he sentido esa magia": la batalla más dura deja sin opciones a Sebastián Yatra en La Voz

Celia Gil
Publicado:

La Gran Batalla del equipo Yatra continuó con una actuación que emocionó al público y dejó al coach colombiano ante una de sus decisiones más difíciles de la noche.

Los talents Juampi, Antía, Jonny, Zaira y Fernando unieron sus voces para interpretar ‘Say You Won’t Let Go’ de James Arthur, un tema lleno de sensibilidad y emoción que permitió a cada uno brillar a su manera.

La actuación no fue la esperada por su coach porque los nervios jugaron su papel. “Nos dejaron muy pensativos, estaban muy nerviosos y no he terminado de sentir esa magia”, reconoció Sebastián Yatra sin saber muy bien qué iba a hacer.

Aun así, el colombiano se mostró orgulloso del trabajo de todos y de cómo han crecido a lo largo del proceso. Tras una complicada deliberación, Yatra decidió apostar por Jonny y Antía, que avanzan a la siguiente fase de Los Asaltos de La Voz.

El presentador se he transformado en vampiro… en teoría, aunque durante el programa le han comparado con otros muchos personajes absolutamente disparatados.

Pese a que su personaje es más bien “apocado”, la actriz se ha desatado para cantar, bailar y hacer pleno en La Pista contra Frankestein.

