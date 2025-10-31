Vanesa Martín hace historia en La Voz: inaugura La Gran Batalla cantando con todos los talents

La historia de La Voz se escribe esta noche con una actuación única. Vanesa Martín vuelve al programa para inaugurar La Gran Batalla de La Voz y lo hace de una manera muy especial: cantando por primera vez junto a los talents de los cuatro equipos.

La artista malagueña interpreta su tema ‘Tenemos universo de sobra’, en una versión inédita que emociona al público y marca un antes y un después en el programa.

Una actuación llena de energía, mensaje y conexión, que simboliza el espíritu de esta nueva fase: unión, trabajo en equipo y el poder de la música.

El escenario de La Voz se llenará de voces, talento y emoción en esta apertura histórica que servirá como punto de partida para una de las fases más esperadas del programa: La Gran Batalla. Una manera de arrancar muy especial en donde se sigue demostrando la enorme esencia de La Voz.

Vanesa Martín, que ya formó parte de La Voz como coach en ediciones anteriores, regresa al plató donde vivió grandes momentos para compartir escenario con los nuevos talents. Su actuación no solo inaugura la Gran Batalla, sino que se convierte en la primera de la historia del formato en unir a los participantes de los cuatro equipos en una misma canción.

