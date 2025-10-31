Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | La Gran Batalla

Vanesa Martín hace historia en La Voz: inaugura La Gran Batalla cantando con todos los talents

Por primera vez en la historia del programa, una artista se sube al escenario para cantar junto a los talents de los cuatro equipos. 56 voces en un arranque inolvidable que ha sorprendido a los coaches.

Vanesa Martín hace historia en La Voz: inaugura La Gran Batalla cantando con todos los talents

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La historia de La Voz se escribe esta noche con una actuación única. Vanesa Martín vuelve al programa para inaugurar La Gran Batalla de La Voz y lo hace de una manera muy especial: cantando por primera vez junto a los talents de los cuatro equipos.

La artista malagueña interpreta su tema ‘Tenemos universo de sobra’, en una versión inédita que emociona al público y marca un antes y un después en el programa.

Una actuación llena de energía, mensaje y conexión, que simboliza el espíritu de esta nueva fase: unión, trabajo en equipo y el poder de la música.

El escenario de La Voz se llenará de voces, talento y emoción en esta apertura histórica que servirá como punto de partida para una de las fases más esperadas del programa: La Gran Batalla. Una manera de arrancar muy especial en donde se sigue demostrando la enorme esencia de La Voz.

Vanesa Martín, que ya formó parte de La Voz como coach en ediciones anteriores, regresa al plató donde vivió grandes momentos para compartir escenario con los nuevos talents. Su actuación no solo inaugura la Gran Batalla, sino que se convierte en la primera de la historia del formato en unir a los participantes de los cuatro equipos en una misma canción.

¡Revívelo en el vídeo de arriba!

Sofía, talent de La Voz

Sofía deslumbra con este tema de Adele y convence a uno de los coaches

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Vanesa Martín hace historia en La Voz: inaugura La Gran Batalla cantando con todos los talents

Vanesa Martín hace historia en La Voz: inaugura La Gran Batalla cantando con todos los talents

¿Eres de los que dice 'Pero yo esto me lo sabía'? Demuéstralo el miércoles en El 1%

¿Eres de los que dice 'Pero si yo esto me lo sabía'? Demuéstralo el miércoles en El 1%

¿Truco o trato? Manu y Rosa ponen suspense a El Rosco por Halloween con un bote que asusta: 2.326.000 euros

¿Truco o trato? Manu y Rosa ponen suspense a El Rosco por Halloween con un bote que asusta: 2.326.000 euros

¿De qué va disfrazado Roberto Leal por Halloween? El presentador pide opinión a las redes sociales
Mejores momentos | Especial Halloween

¿De qué va disfrazado Roberto Leal por Halloween? El presentador pide opinión a las redes sociales

Carrie, más viva que nunca gracias a Lucía Hoyos… ¡bailando la sintonía de ‘Cazafantasmas’!
Mejores momentos | Especial Halloween

Carrie, más viva que nunca gracias a Lucía Hoyos… ¡bailando la sintonía de ‘Cazafantasmas’!

Roberto Leal recibe a la Reina Malvada, Fétido, Carrie y Frankestein por Halloween: “Me van a dar el programa”
Mejores momentos | Especial Halloween

Roberto Leal recibe a la Reina Malvada, Fétido, Carrie y Frankestein por Halloween: “Me van a dar el programa”

Cósima Ramírez, poseída por el espíritu de la madrastra de Blancanieves, ha hecho una macabra petición a Manu: “Que me traiga el corazón latiente de Rosa”.

Martín Berasategui emocionado
En plató

Las lágrimas de Martín Berasategui al hablar de su familia: "No puedo pedirle más cosas a este mundo"

El chef más laureado de nuestro país no solo triunfa en lo profesional. En Y ahora Sonsoles nos cuenta cuál ha sido el mayor éxito de su vida: su familia.

Dori y su loro

La alegría de Dori tras recuperar a su loro: "Le han dado la propiedad al Estado, pero estoy contenta de que esté conmigo"

Laura Pausini

Los duros inicios de Laura Pausini en la industria musical: "Se aprovecharon de mi ingenuidad"

Familia agredido

Familia del joven con discapacidad presuntamente agredido por su hermanastra y su padrastro: "No es la primera vez"

Publicidad