El equipo de Sebastián Yatra ya tiene a sus siete artistas para Los Asaltos de La Voz

La Gran Batalla del equipo de Sebastián Yatra en La Voz ha sido pura emoción, diversión y mucho talento. Después de intensos enfrentamientos musicales, el coach colombiano ya tiene a los siete artistas que pasan a la siguiente fase del concurso: Los Asaltos.

Los elegidos para seguir en el programa son Oihan, Noa, Kimy, Jonny, Antía, El Gato CHP y Andrés, siete voces únicas que reflejan la diversidad y la fuerza de un equipo que ha sabido conectar con el público y con su coach.

En la primera pasaron Oihan, Noa y Kimy con la actuación ‘Wish You the Best’ de Lewis Capaldi. La tercera dio la victoria a Jonny y Antía, que a pesar de los nervios lograron un hueco con ‘Say You Won’t Let Go’ de James Arthur.

Por último, el público se puso en pie con ‘La reina’ de Lola Índigo, una actuación en la que El gato CHP y Andrés fueron los elegios por su coach.

Cada uno de ellos brilló en las batallas, mostrando no solo talento vocal, sino también actitud, sensibilidad y trabajo en equipo. Desde el magnetismo de Oihan hasta la dulzura de Antía, pasando por la fuerza de El Gato CHP, el grupo representa el espíritu de Yatra: emoción, pasión y autenticidad.

Equipo Yatra | Antena3.com

Yatra, acompañado por su asesora María Becerra, vivió la fase de batallas con mucha intensidad. Tres batallas muy complicadas en las que el coach colombiano ha intentado repartir a los elegidos.

Ahora, con su equipo completo, Sebastián Yatra se prepara para Los Asaltos, una fase decisiva donde las emociones se intensifican y las voces más potentes lucharán por seguir en el camino hacia convertirse en la mejor voz del país.