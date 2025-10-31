Actuación | La Gran Batalla
Pablo López se rinde ante esta batalla y toma una decisión poco habitual en La Voz
Con ‘Young and Beautiful’ de Lana del Rey, Ferrán, Cristina, Aroa y Kirsti han deslumbrado a su coach en el escenario.
El turno del equipo de Pablo López en la Gran Batalla de La Voz no pudo empezar mejor. Ferrán, Cristina, Aroa y Kirsti fueron los primeros en subirse al escenario para interpretar una versión conmovedora de ‘Young and Beautiful’ de Lana del Rey, una actuación que dejó al público y a los coaches sin palabras.
Durante los ensayos, Pablo López les dio un consejo muy importante: “La clave es disfrutarlo”. Y así fue. Los cuatro talents dejaron la piel sobre el escenario, creando una atmósfera delicada, elegante y llena de emoción.
“¡Menudo batallón!”, exclamó Eva al terminar la actuación, haciendo referencia a lo que se había vivido en el escenario.
La asesora Chiara Oliver también quiso destacar la complicidad entre ellos: “Se ha notado mucho la conexión entre vosotros”, dijo. Los coaches coincidieron en que fue una de las actuaciones más bonitas de la noche.
Tan alto fue el nivel que Pablo López decidió tomar una decisión poco habitual: los cuatro talents pasan a Los Asaltos. Ferrán, Cris, Aroa y Kirsti llegarán a los Asaltos de La Voz.
