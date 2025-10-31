El equipo de Yatra abre las batallas con Lewis Capaldi y emociona al plató de La Voz

La Gran Batalla de La Voz arrancó por todo lo alto con el equipo de Sebastián Yatra. Los talents Oihan, Nando, Noa y Kimy fueron los encargados de inaugurar esta nueva fase interpretando ‘Wish You the Best’ del británico Lewis Capaldi, una canción tan emotiva como exigente.

Desde el primer verso, la actuación se convirtió en uno de los momentos más intensos de la noche. “Ella canta”, comentaba Pablo López, impresionado por la fuerza vocal y la sensibilidad de los participantes. Los cuatro demostraron control, armonía y una conexión sobre el escenario que emocionó al público y a los coaches.

Yatra, orgulloso, no pudo evitar emocionarse al ver el resultado del trabajo en los ensayos: “Me llena de orgullo ver que todo lo que hablamos lo aplicaron”, confesó con una sonrisa.

Su asesora, María Becerra, coincidió con él y destacó la evolución de los talents: “Al principio estaban nerviosos, pero fueron creciendo poco a poco durante la actuación”, señaló.

Después de una deliberación difícil, Sebastián Yatra tomó su decisión y anunció que Oihan, Noa y Kimy continuarán en el programa y pasarán a la fase de Los Asaltos, mientras que Nando se despidió entre aplausos y reconocimiento de todos los coaches.