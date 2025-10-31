Antena 3 LogoAntena3
Actuación | La Gran Batalla

El equipo de Yatra abre las batallas con Lewis Capaldi y emociona al plató de La Voz

Oihan, Nando, Noa y Kimy fueron los primeros en subirse al escenario con una interpretación de ‘Wish You the Best’ de Lewis Capaldi que dejó sin palabras a los coaches.

El equipo de Yatra abre las batallas con Lewis Capaldi y emociona al plató de La Voz

Celia Gil
Publicado:

La Gran Batalla de La Voz arrancó por todo lo alto con el equipo de Sebastián Yatra. Los talents Oihan, Nando, Noa y Kimy fueron los encargados de inaugurar esta nueva fase interpretando ‘Wish You the Best’ del británico Lewis Capaldi, una canción tan emotiva como exigente.

Desde el primer verso, la actuación se convirtió en uno de los momentos más intensos de la noche. “Ella canta”, comentaba Pablo López, impresionado por la fuerza vocal y la sensibilidad de los participantes. Los cuatro demostraron control, armonía y una conexión sobre el escenario que emocionó al público y a los coaches.

Yatra, orgulloso, no pudo evitar emocionarse al ver el resultado del trabajo en los ensayos: “Me llena de orgullo ver que todo lo que hablamos lo aplicaron”, confesó con una sonrisa.

Su asesora, María Becerra, coincidió con él y destacó la evolución de los talents: “Al principio estaban nerviosos, pero fueron creciendo poco a poco durante la actuación”, señaló.

Después de una deliberación difícil, Sebastián Yatra tomó su decisión y anunció que Oihan, Noa y Kimy continuarán en el programa y pasarán a la fase de Los Asaltos, mientras que Nando se despidió entre aplausos y reconocimiento de todos los coaches.

"Que me dé esos ánimos me llena mucho": los mensajes de apoyo más emotivos que han recibido los talents

"Que me dé esos ánimos me llena mucho": los mensajes de apoyo más emotivos que han recibido los talents

El equipo de Yatra abre las batallas con Lewis Capaldi y emociona al plató de La Voz

Pese a que su personaje es más bien “apocado”, la actriz se ha desatado para cantar, bailar y hacer pleno en La Pista contra Frankestein.

