Conoce a los siete talents elegidos por Pablo López para los Asaltos de La Voz

Un equipo equilibrado, sensible y lleno de talento con el que el coach malagueño, y su asesora, promete llegar muy lejos.

Conoce a los siete talents elegidos por Pablo López para los Asaltos de La Voz

La Gran Batalla del equipo de Pablo López en La Voz ha estado llena de emoción, talento y momentos inolvidables. Tras enfrentarse a decisiones muy difíciles, el coach malagueño ya tiene a los siete talents que avanzan a Los Asaltos, la próxima y decisiva fase del programa.

Los siete elegidos por Pablo para continuar en el concurso son Ferrán, Cristina, Aroa, Kirsti, María, Estefanía y Elena (La Cangreja). Un grupo diverso que combina potencia, sensibilidad, técnica y autenticidad, y que representa a la perfección el sello musical de su coach.

Con ‘Young and Beautiful’ de Lana del Rey, Ferrán, Cristina, Aroa y Kirsti protagonizaron una de las actuaciones más mágicas de la noche, tan especial que el coach decidió arriesgar y llevar a los cuatro directamente a Los Asaltos.

En la siguiente batalla, Evelyn, Sofía, María, Maya e Inés interpretaron ‘It’s all coming back to me now’ de Céline Dion, y aunque el nivel fue altísimo, María fue la elegida para continuar.

La última batalla llegó con ‘Tulipanes’, tema del propio Pablo López y Chiara Oliver, donde Sisi, Mar, Sara, Estefanía y Elena (La Cangreja) cerraron el ciclo con una actuación muy especial. Pablo y Chiara apostaron por Estefanía y Elena.

Los siete artistas de Pablo López llegan a Los Asaltos con fuerza y ganas de seguir creciendo en el concurso. Una combinación de emoción, talento y conexión que promete hacer vibrar al público en la siguiente fase de La Voz 2025.

