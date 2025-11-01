Antena 3 LogoAntena3
Cinco voces y solo dos plazas: la última batalla de Pablo López brilla con ‘Tulipanes’ en La Voz

Sisi, Mar, Elena, Sara y Estefanía se subieron al escenario para cantar este tema de su propio coach y su asesora, Chiara Oliver.

Cinco voces y solo dos plazas: la última batalla de Pablo López brilla con ‘Tulipanes’ en La Voz

Celia Gil
La última Gran Batalla del equipo de Pablo López en La Voz no pudo tener un cierre más simbólico ni más emocionante. Las talents Sisi, Mar, Elena (La Cangreja), Sara y Estefanía interpretaron ‘Tulipanes’, una de las canciones más especiales del propio Pablo López junto a su asesora Chiara Oliver.

Cantar un tema de su coach añadía aún más presión al momento, pero las cinco artistas estuvieron a la altura y brillaron sobre el escenario.

Con una puesta en escena delicada y llena de emoción, consiguieron transmitir la esencia de la canción y emocionaron tanto a los coaches como al público.

“Ha sido una decisión muy complicada”, reconoció Pablo López, que se mostró orgulloso del trabajo de todas sus talents. Chiara Oliver coincidía en que todas habían logrado algo muy especial.

Después de una larga deliberación, el coach malagueño tomó una de las decisiones más duras de la noche. Finalmente, Estefanía y Elena (La Cangreja) fueron las elegidas para continuar en el programa y avanzar a Los Asaltos de La Voz.

