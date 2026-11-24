Curro Romero ingresó en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla el pasado viernes 20 de noviembre a causa de una infección respiratoria. Un ingreso que llega tres meses después del último, que se produjo por una neumonía.

El estado de salud de Curro Romero preocupa especialmente a su mujer, Carmen Tello. El torero aún continúa ingresado, pero ya está en planta y su mujer espera que pueda volver a casa pronto.

"Me preocupa mucho porque últimamente está casi siempre malo", nos cuenta. Según cuenta, entró con taquicardias y una fiebre muy alta y, aunque mejoró a los dos días, tuvo una recaída debido a unos hongos que le generaron los antibióticos. "Se le generaron unos hongos que se le fueron al esófago", afirma Carmen Tello.

Pese a todo, Carmen Tello asegura que el torero ha mejorado notablemente en el día de hoy. "Hoy estoy muy positiva", advierte, "en el hospital nos dan tantas lecciones que no podemos quejarnos".

La mujer del torero ha querido agradecer el apoyo a todos los que la están escribiendo y destaca especialmente un mensaje que confiesa que la emocionó: el de Joaquín Sabina. "Me dijo que para él, Curro es un dios", recuerda, "me llegó al alma". Unos mensajes que mantienen a Carmen Tello con esperanza. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!