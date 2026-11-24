La decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales ha hecho que el próximo 29 de noviembre, millones de españoles estén llamados a las urnas. Será el próximo domingo cuando se determine el futuro de España.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, hemos recordado un momento clave para la historia de nuestro país: las elecciones de 1977, las primeras tras la muerte de Franco. Unas elecciones que también fueron las primeras para un icono como Bárbara Rey.

"La campaña del 77 fue una campaña completamente distinta a lo de ahora", afirma Bárbara Rey, "no había la agresión que existe hoy en día entre partidos". Según cuenta, en aquel entonces todo era novedoso y no existía tanta crispación.

Bárbara Rey participó en la campaña de UCD, el partido liderado por Adolfo Suárez. "En aquel momento era una persona muy popular y creo que metí muchos votos", señala la vedette. Sin embargo, reconoce que finalmente aquella decisión la perjudicó.

"La UCD no cuidó a sus colaboradores", advierte, "tuvimos muchos problemas a la hora de trabajar y tendrían que habernos apoyado, como hacía el Partido Socialista".

Ahora, ir a las urnas tiene más sentido que nunca para personas que, como Bárbara Rey, han vivido lo difícil que ha sido conseguir el voto en España. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!