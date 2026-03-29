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Las idas y venidas de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores: un amor a prueba de rupturas

Pese a los rumores de ruptura que rodeaban la relación de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, la actriz confirmaba hace unos días que estaba "más enamorada que nunca". En Y ahora Sonsoles, repasamos el romance que ha estado lleno de altibajos y reconciliaciones.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores

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La actriz Blanca Romero y el entrenador Quique Sánchez Flores fueron una de las últimas parejas en confirmar su romance a finales del año 2025. Sin embargo, desde entonces su relación ha estado llena de altibajos y rumores de ruptura que terminaban siempre en reconciliación.

Rumores y pistas de ruptura

A principios de febrero y apenas 12 días después de presumir de amor en redes, Blanca Romero borraba todo rastro de Quique Sánchez Flores de su Instagram. Algo que para muchos fue una prueba clara de su ruptura definitiva.

Pese a que fueron muchos los que apuntaron al final de su relación, ambos confirmaron que seguían juntos. Además, según confirmaba Nacho Gay, el hecho de borrar las fotos con Quique podría tratarse más de un deseo del propio exfutbolista, al que nunca le ha gustado la exposición pública.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores

Una ruptura... tras otra

Nuestra colaboradora, Lorena Vázquez, confirmó que no era la primera vez que Blanca y Quique rompían. La periodista habló con amigos de la actriz, que afirmaban que ha habido muchas idas y venidas en su relación.

"No es la primera vez que rompen y se vuelven a reconciliar al día siguiente", afirma Lorena Vázquez, "esta ruptura no acaban de creérsela del todo, son una pareja muy pasional".

Lorena Vázquez

Blanca Romero confirma que siguen juntos

Finalmente, Blanca Romero confirmaba que su relación con Quique Sánchez Flores estaba en su mejor momento. "Estoy más feliz que nunca, más enamorada que nunca", desvelaba la actriz.

Parece que el romance entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores continúa, pese a los altibajos. Una relación a prueba de balas... y de rupturas.

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