El próximo 29 de noviembre, millones de españoles acudirán a votar al próximo presidente del Gobierno. Unas elecciones anticipadas que Pedro Sánchez convocó motivado por el estallido de la crisis de la vivienda.

Muchos famosos como Rosalía, Amaia o Laura Escanes han mostrado su apoyo a diferentes partidos políticos. Una oleada de famosos a los que se ha sumado Bárbara Rey, que ha desvelado a quién votará en Y ahora Sonsoles. "Mi voto es para Feijóo", confiesa Bárbara Rey.

La vedette ha criticado que se rechace a artistas que apoyan a partidos políticos de derechas, mientras que a los que alzan la voz por partidos de izquierdas "la cosa les va muy bien la vida". "Me molesta mucho que me tachen de facha", advierte, "me duele enormemente que los que pensamos como yo tengamos que escondernos".

Bárbara Rey se define como una mujer liberal y de centro, "con un sentido de la libertad absoluto". Por eso, carga contra la crispación política que existe hoy en día y a las críticas que enfrentan los artistas al desvelar su ideología.