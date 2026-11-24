Samantha Vallejo-Nágera nos comparte sus mejores trucos para preparar ensaladas perfectas y sacar el máximo partido a cada tipo de lechuga. La chef nos explica cómo limpiarlas correctamente, deshojarlas y sumergirlas en agua fría para recuperar su frescura y textura.

También recomienda añadir unas gotas de vinagre al agua para eliminar posibles insectos y secar muy bien las hojas con un centrifugador. A la hora de cortarlas, Samantha aconseja buscar un tamaño intermedio, que permita comerlas cómodamente, y guardarlas en una bolsa hermética para conservarlas frescas hasta una semana.

Otro de sus secretos está en las vinagretas, con propuestas para todos los gustos: desde la clásica francesa con mostaza de Dijon y menta hasta una salsa de aguacate y lima o una versión con queso crema. Samantha demuestra así que un buen aliño puede transformar por completo una ensalada.

Pero también advierte de dos errores muy habituales: aliñar la ensalada demasiado pronto y quedarse corto con la cantidad de salsa. Para facilitar la preparación, recomienda utilizar utensilios como el centrifugador, la mandolina o el picador de hierbas, pequeños aliados para conseguir un resultado más sabroso y apetecible. ¡No te pierdas todos sus consejos en directo en el vídeo de arriba!