Un conductor conocido por sus antecedentes policiales se dio a la fuga en un control y terminó arrollando a dos trabajadores que estaban colocando el alumbrado navideño. Uno de ellos, de 25 años, falleció al instante y el otro, que era su hermano de 22, está ingresado y en estado grave.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con César, un testigo del accidente. "Se produjo un estruendo tremendo, pensé que se había caído un edificio", afirma, "el conductor por lo menos iba a 150 kilómetros por hora y, detrás, la Policía Local siguiéndole".

El conductor fue detenido y dio positivo en alcohol y drogas. Además, la policía comprobó que circulaba sin carnet de conducir ni seguro del vehículo.

El detenido ya contaba con varias suspensiones del carnet de conducir y ahora se enfrenta a un nuevo proceso judicial que ha terminado con un fallecido y un herido muy grave. Un incidente que ha conmocionado a los vecinos de Santander.