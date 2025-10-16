Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Gil Silgado, ex de María Jesús Ruiz, en guerra con su hija por una caseta de feria: "Es familiar, ni es de él, ni es de ella"

La relación entre padre e hija se recrudece, ya que Anabel asegura que es ella quien corre con todos los gastos de la caseta que tienen en la Feria de Abril. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Cintia, la hermana de José María Gil Silgado, que nos aclara quién es el titular de la caseta.

Gil Silgado

Publicidad

Desde hace años, la relación entre José María Gil Silgado, expareja de María Jesús Ruiz, y su hija Anabel ha estado marcada por la tensión. Tras la salida de la cárcel de Gil Silgado, una nueva polémica recrudece la relación familiar.

Anabel asegura que desde 2014 es ella quien se encarga de mantener y pagar por los gastos de la caseta que tienen en la Feria de Abril de Sevilla. Sin embargo, denuncia que un día su padre apareció reclamando que la caseta era suya.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Cintia Gil Silgado, hermana de José María. Esta ha advertido que la propiedad de la caseta era de su padre y que, cuando falleció, pasó a ser de los tres hermanos.

Sin embargo, Cintia señala que, más allá de la propiedad, la caseta es familiar y se compró para todos: "Ni es de él, ni es de ella". ¡Dale al play para escucharla!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Giros, poses y mucho estilo: todas las caídas del séptimo programa de Juego de pelotas

Giros, poses y mucho estilo: todas las caídas del séptimo programa de Juego de pelotas

Yatra

Avance exclusivo: una voz rota y llena de verdad promete revolucionar a los coaches en La Voz

Gil Silgado

Gil Silgado, ex de María Jesús Ruiz, en guerra con su hija por una caseta de feria: "Es familiar, ni es de él, ni es de ella"

Koldo camino al Supremo
Caso Koldo

El choque, literal, de Koldo García con la prensa en su camino al Supremo: "No me toque usted tampoco a mí"

Marhuenda, sobre Ábalos
Caso Ábalos

Paco Marhuenda, sobre el decreto de libertad de José Luis Ábalos del Tribunal Supremo: "Cualquier ignorante puede enmendar a un magistrado"

La nómina de Ábalos.
Investigación abierta

Esto es lo que cobra José Luis Ábalos como diputado en el Congreso: la nómina de la que vive el exministro

José Luis Ábalos ha esquivado la entrada en la cárcel tras negarse a declarar ante el juez. Repasamos la nómina de la que vive ahora el exministro.

David Bustamante repasa los papeles que ha interpretado en las películas de El Hormiguero
Con Trancas y Petancas

David Bustamante repasa los papeles que ha interpretado en las películas de El Hormiguero

Las hormigas han puesto a prueba su memoria haciéndole recordar qué hacía encada una de las películas inaugurales de las temporadas del programa.

Esta noche, Leiva ofrece su lado más íntimo en El Hormiguero

Esta noche, Leiva ofrecerá su lado más íntimo en El Hormiguero

¿Se irán de casa rural por todo lo alto? Txapeldunak confía en Aitor para la ronda final

¿Se irán de casa rural por todo lo alto? Txapeldunak confía en Aitor para la ronda final

¡Escabechina en Matescape! El río Tajo deja a Baldo solo ante el peligro

¡Escabechina en Matescape! El río Tajo deja a Baldo solo ante el peligro

Publicidad