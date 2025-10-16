Exclusiva
Gil Silgado, ex de María Jesús Ruiz, en guerra con su hija por una caseta de feria: "Es familiar, ni es de él, ni es de ella"
La relación entre padre e hija se recrudece, ya que Anabel asegura que es ella quien corre con todos los gastos de la caseta que tienen en la Feria de Abril. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Cintia, la hermana de José María Gil Silgado, que nos aclara quién es el titular de la caseta.
Desde hace años, la relación entre José María Gil Silgado, expareja de María Jesús Ruiz, y su hija Anabel ha estado marcada por la tensión. Tras la salida de la cárcel de Gil Silgado, una nueva polémica recrudece la relación familiar.
Anabel asegura que desde 2014 es ella quien se encarga de mantener y pagar por los gastos de la caseta que tienen en la Feria de Abril de Sevilla. Sin embargo, denuncia que un día su padre apareció reclamando que la caseta era suya.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Cintia Gil Silgado, hermana de José María. Esta ha advertido que la propiedad de la caseta era de su padre y que, cuando falleció, pasó a ser de los tres hermanos.
Sin embargo, Cintia señala que, más allá de la propiedad, la caseta es familiar y se compró para todos: "Ni es de él, ni es de ella". ¡Dale al play para escucharla!
