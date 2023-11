Gabriela Guillén no quiere que su hijo lleve el apellido de Bertín Osborne: "Le voy a poner el mío"

Gabriela Guillén ha estado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' cuando le queda poco más de un mes para dar a luz al bebé que espera con Bertín Osborne para contar toda la verdad de su relación con el artista.

La modelo ha asegurado que ella se siente sola y no quiere dinero del artista, sino que esté presente durante el embarazo y se preocupe por ella y su hijo.

Después de lo que ha ocurrido en los últimos meses, en los que hemos sabido que el cantante ha pedido una prueba de paternidad o sobre los acuerdos entre la expareja, Gabriela ha dejado claro que no quiere que su hijo lleve el apellido de Bertín. "Le voy a poner el mío", ha dicho.

Eso sí, ha dejado claro que le gustaría que su hijo se criase con su padre, una faceta del artista de la que ya habló en su anterior visita al programa.

Aún así, ella ha asegurado que no puede obligarle a ser padre si no quiere y mucho menos dinero. "Que me mande un mensaje es más importante que una transferencia", ha dicho.

Gabriela Guillén ha asegurado, por otra parte, que Bertín no le ha pedido una prueba de paternidad y que se enteró de la noticia por el programa, algo que Bertín le desmintió.