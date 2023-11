Gabriela Guillén aclara cuál es su actual relación con Bertín Osborne: "Estoy cansada de mentiras"

Gabriela Guillén, la mujer con la que Bertín Osborne espera su sexto hijo, lleva meses en silencio después de haber conocido que el artista ha pedido una prueba de paternidad una vez nazca el bebé.

"No tengo ningún problema en hacerme esa prueba, no voy a dejar que él me la pida, se la voy a dar yo", ha dicho la modelo, que mañana visitará el plató de 'Y ahora Sonsoles' para aclarar toda la verdad sobre su actual relación que mantiene con Bertín Osborne.

En su visita anterior, la joven habló muy bien del artista e incluso se emocionó al hablar de él como padre y lamentó que por las circunstancias no estuviesen juntos.

Ahora, sin embargo, la relación entre ellos está completamente rota. "Él no está porque no quiere estar. Aquí ya cada uno somos mayorcitos para saber cuales son nuestras responsabilidades", ha dejado claro Gabriela, que no solo aclarará la polémica por la prueba de paternidad.

También los pagos que Bertín le ha hecho en estos meses y que ella asegura, ha negado. "He rechazado esa ayuda", ha asegurado.

Por otro lado, la reconciliación entre ellos a día de hoy parece imposible, ya que la modelo ha dejado claro que no pretende tener una relación con alguien que no quiere tener una relación con ella.

Gabriela se siente dolida y no entiende por qué han cambiado las cosas. Además, no espera ninguna disculpa del cantante.

No te pierdas la entrevista a Gabriela Guillén, mañana a las 18:00h en 'Y ahora Sonsoles'.