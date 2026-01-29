Esta tarde en Y ahora Sonsoles, asistimos al funeral en honor a las víctimas de Adamuz

El accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero se ha convertido ya en la mayor tragedia ferroviaria de los últimos tiempos. Después de que un tren Iryo descarrilara, chocó de lleno contra un Alvia que iba en sentido contrario, dejando 45 fallecidos.

Aunque aún no se ha determinado la causa exacta del accidente, se cree que el descarrilamiento pudo estar provocado por un deterioro en la estructura ferroviaria y las vías. A raíz de ello, el Gobierno ha ofrecido un total de 20 millones de euros en ayudas a los afectados.

Hoy se celebra en Huelva el funeral de Estado en honor a las víctimas, al que acudirán los reyes de España. Sin embargo, hay familias que se niegan a asistir, exigiendo justicia y responsabilidades. Esta tarde, a partir de las 17:00h, te contamos todo lo que ocurre en el homenaje.