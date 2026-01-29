Antena3
Crimen de Sueca

La angustiosa petición del hijo del asesino de Sueca cuando su padre mató a su amigo: "Papá no te suicides"

Sueca (Valencia) permanece conmocionada después de que un vecino de 48 años matara al amigo de su hijo, de 13, cuando ambos jugaban en la casa familiar.

Novedades crimen Sueca.

Laura Simón
Ignacio Cabanes es periodista de Las Provincias y ha seguido muy de cerca el caso del padre de 48 años que ha matado al amigo de su hijo en Sueca (Valencia). Los hechos se produjeron en la casa del asesino confeso. Su hijo había invitado a su amigo a pasar la tarde en casa para jugar. En un momento dado el niño sorprendía al padre golpeando mortalmente a su amigo en el cuarto de baño.

Los vecinos del asesino confeso cuentan que la separación de su mujer le cambió mucho el carácter. Su propia exmujer ya ha dicho que no quiere saber nada de él y le ha definido como "un perturbado y un psicópata". "Está sobrepasada por todo lo ocurrido, es una víctima más. Ha tenido que soportar a esta persona durante muchos años y ha contado que sufrió maltrato psicológico que se prolongó en el tiempo en la batalla judicial que han tenido en el tema de la custodia", apunta el periodista Ignacio Cabanes.

El niño estaba en la planta de arriba jugando con la consola cuando descubrió el crimen

Una semana antes del crimen la exmujer del asesino confeso había renunciado a la custodia de su hijo mayor porque este se autolesionada y decía que era ella la que le infligía las lesiones, mantiene Cabanes.

El periodista además ha explicado que cuando se produjo el crimen el hijo del asesino estaba en la planta de arriba jugando a la videoconsola. Baja y ve a su padre golpeando 'algo' con un bate de baseboll el suelo. En un primer momento piensa que está matando una rata pero cuando ve el cuerpo ensangrentado de su amigo le dice: "Papá no me hagas daño". El padre se lo lleva a casa de los abuelos antes de ir a confesar los hechos ante la Guardia Civil. Mientras le lleva a casa de los abuelos el niño le dice a su padre: "Papá, no te suicides".

La autopsia avala la confesión del padre y determina que fue un adulto quien atacó al niño. En su declaración ante la Guardia Civil, el padre no habló de cuál había sido el móvil del crimen.

Novedades crimen Sueca.

