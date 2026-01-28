Miguel Lago se sincera sobre la adopción de su hijo Robinson: "Nadie te prepara para esto"

Miguel Lago acumula una carrera artística de más de 25 años. Su pasión por la interpretación, el humor y la literatura le han llevado a convertirse en un conocido actor, cómico y escritor de nuestro país.

Aunque siempre ha trabajado haciendo reír, se licenció en Filología Hispánica, un amor por las letras que siempre ha estado presente en su vida. Tanto que hoy nos presenta la segunda parte de Persiguiendo a Bécquer, Bécquer en París.

Hoy, Miguel Lago pasa por uno de los momentos más dulces de su carrera, apoyado siempre por su familia y amigos, el pilar de su vida. Una familia que, confiesa, en un primer momento no vio bien que se dedicara al espectáculo, pero que hoy le sigue allá donde vaya.

Además de sus padres y sus abuelos, el gran apoyo de Miguel Lago es la familia que él mismo ha formado: su pareja Laura y sus cuatro hijos, Lucía, Diego, Anna y Robinson. Una paternidad que no ha sido fácil por el parto prematuro de su hija Anna o por la adopción de su cuarto hijo, pero que asegura que ha sido el mayor regalo de su vida.

Según nos cuenta, la adopción de Robinson fue muy esperada, pero todo un desafío personal. "Es un niño con necesidades especiales y nadie te prepara para eso", señala. Miguel lo define como su "embarazo más largo", pero también el que más les va a hacer crecer como padres.

Miguel Lago celebra la vida junto a los suyos y nos presenta su lado más personal. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!