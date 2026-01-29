MEJORES MOMENTOS | JUEVES 29
Un me lo quedo que vale por 975 euros: “¡Ay, Manuel, que te lo quitan todo!”
Esta concursante consigue un premio de casi mil euros con tan solo dos tiradas.
Publicidad
La ruleta de la suerte ha repartido grandes premios en el día de hoy. Laura no se ha querido quedar atrás y a mitad del programa ha logrado encadenar una muy buena racha.
“Va a resolver por una cifra incluso mejor que la anterior” ha reaccionado Jorge Fernández ante la gran jugada de Laura. La concursante ha utilizado el me lo quedo para arrebatar a su compañero más de 500 euros, a costa de Manuel quien ha visto como se iba el dinero acumulado.
Con la ayuda del público y los gajos obtenidos anteriormente, esta concursante ha acumulado un espectacular premio. 975 eurazos en su marcador y cada vez más cerca de la final.
Publicidad