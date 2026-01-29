Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | JUEVES 29

Un me lo quedo que vale por 975 euros: “¡Ay, Manuel, que te lo quitan todo!”

Esta concursante consigue un premio de casi mil euros con tan solo dos tiradas.

Un me lo quedo que vale por 975 euros: “¡Ay, Manuel, que te lo quitan todo!”

Publicidad

La ruleta de la suerte ha repartido grandes premios en el día de hoy. Laura no se ha querido quedar atrás y a mitad del programa ha logrado encadenar una muy buena racha.

“Va a resolver por una cifra incluso mejor que la anterior” ha reaccionado Jorge Fernández ante la gran jugada de Laura. La concursante ha utilizado el me lo quedo para arrebatar a su compañero más de 500 euros, a costa de Manuel quien ha visto como se iba el dinero acumulado.

Con la ayuda del público y los gajos obtenidos anteriormente, esta concursante ha acumulado un espectacular premio. 975 eurazos en su marcador y cada vez más cerca de la final.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Un me lo quedo que vale por 975 euros: “¡Ay, Manuel, que te lo quitan todo!”

Un me lo quedo que vale por 975 euros: “¡Ay, Manuel, que te lo quitan todo!”

Novedades crimen Sueca.

La angustiosa petición del hijo del asesino de Sueca cuando su padre mató a su amigo: "Papá no te suicides"

Esta concursante logra un espectacular premio de 950 euros: “Con ese dinero, ¿para qué me la voy a jugar?”

Esta concursante logra un espectacular premio de 950 euros: “Con ese dinero, ¿para qué me la voy a jugar?”

¡Qué premiazo! Esta concursante se embolsa 900 euros nada más empezar el: “Voy directa al pierde turno”
MEJORES MOMENTOS | JUEVES 29

¡Qué premiazo! Esta concursante se embolsa 900 euros nada más empezar el: “Voy directa al pierde turno”

Flan de calabaza con helado de nata
Para 8 personas

Un postre exprés de Karlos Arguiñano: flan de calabaza con helado de nata

La realidad de los pensionistas.
Pensión de jubilación

Pensionistas mileuristas: "Ojalá. Yo no llego a 700". Así viven los jubilados precarios

Mujeres y autónomos son los jubilados más vulnerables. Conocemos a Máximo, Eduardo, Paquita o Beatriz. No llegan a los mil euros al mes. Carmen tampoco, pero en el fondo se siente privilegiada con respecto a los jóvenes: "Empiezan tarde a trabajar y tienen empleos precarios. No me extraña que cuando sean mayores no vayan a tener".

Conejo con setas
Para 4 personas

Receta de conejo con setas, de Karlos Arguiñano: una buena forma de cuidarte sin complicaciones

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta que le propone Gonçal desde Lérida, una opción perfecta para cuidar tu salud porque la carne de conejo tiene muy poca grasa y es muy fácil de cocinar.

José Peláez, ausencia Pedro Sánchez funeral

José Peláez, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente de tren: "No entiende la aconfesionalidad del Estado"

Eliminan el cáncer de pancreas en ratones.

El doctor Barbacid revela cuándo podrían aplicarse en humanos los avances sobre al cáncer de pancreas

Una coquera, una de las claves que barajan los expertos como posible origen del accidente de Adamuz

Una coquera, una de las claves que barajan los expertos como posible origen del accidente de Adamuz: "Podría haber provocado la fractura"

Publicidad