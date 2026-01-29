Un me lo quedo que vale por 975 euros: “¡Ay, Manuel, que te lo quitan todo!”

La ruleta de la suerte ha repartido grandes premios en el día de hoy. Laura no se ha querido quedar atrás y a mitad del programa ha logrado encadenar una muy buena racha.

“Va a resolver por una cifra incluso mejor que la anterior” ha reaccionado Jorge Fernández ante la gran jugada de Laura. La concursante ha utilizado el me lo quedo para arrebatar a su compañero más de 500 euros, a costa de Manuel quien ha visto como se iba el dinero acumulado.

Con la ayuda del público y los gajos obtenidos anteriormente, esta concursante ha acumulado un espectacular premio. 975 eurazos en su marcador y cada vez más cerca de la final.