Esta concursante logra un espectacular premio de 950 euros: “Con ese dinero, ¿para qué me la voy a jugar?”

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure suele repartir muchos premios entre sus concursantes. Todo el equipo rema a favor para que las risas y los buenos momentos estén presentes durante todo el programa.

Laura ha demostrado desde el primer momento que ha venido a La ruleta a llevarse el mayor premio posible. En este panel ha acumulado hasta 950 euros y ha resuelto de una forma impecable.

La concursante se ha beneficiado del error de su compañero y ha resuelto un panel vacío, logrando acertar en los gajos con más dinero. Laura ha ido decidida y no ha dudado a la hora de resolver a pesar de aun no había salido la letra oculta.