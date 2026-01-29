Antena3
Esta concursante logra un espectacular premio de 950 euros: “Con ese dinero, ¿para qué me la voy a jugar?”

Un programa muy sorprendente, grandes premios entre los tres concursantes.

Esta concursante logra un espectacular premio de 950 euros: “Con ese dinero, ¿para qué me la voy a jugar?”

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure suele repartir muchos premios entre sus concursantes. Todo el equipo rema a favor para que las risas y los buenos momentos estén presentes durante todo el programa.

Laura ha demostrado desde el primer momento que ha venido a La ruleta a llevarse el mayor premio posible. En este panel ha acumulado hasta 950 euros y ha resuelto de una forma impecable.

La concursante se ha beneficiado del error de su compañero y ha resuelto un panel vacío, logrando acertar en los gajos con más dinero. Laura ha ido decidida y no ha dudado a la hora de resolver a pesar de aun no había salido la letra oculta.

Flan de calabaza con helado de nata

Un postre exprés de Karlos Arguiñano: flan de calabaza con helado de nata

La realidad de los pensionistas.
Pensión de jubilación

Pensionistas mileuristas: "Ojalá. Yo no llego a 700". Así viven los jubilados precarios

Conejo con setas
Para 4 personas

Receta de conejo con setas, de Karlos Arguiñano: una buena forma de cuidarte sin complicaciones

José Peláez, ausencia Pedro Sánchez funeral
Funeral Adamuz

José Peláez, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente de tren: "No entiende la aconfesionalidad del Estado"

El acto religioso en honor a los 45 fallecidos en el accidente de trenes de Adamuz ha sido foco de cierta controversia. Los Reyes presidirán el funeral al que sí acudirán la vicepresidenta María Jesús Montero, o el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Pedro Sánchez no.

Eliminan el cáncer de pancreas en ratones.
Cáncer

El doctor Barbacid revela cuándo podrían aplicarse en humanos los avances sobre al cáncer de pancreas

El tumor desaparece por completo y no vuelve a aparecer en modelos experimentales. Un hito frente a uno de los cánceres más letales.

Una coquera, una de las claves que barajan los expertos como posible origen del accidente de Adamuz

Una coquera, una de las claves que barajan los expertos como posible origen del accidente de Adamuz: "Podría haber provocado la fractura"

Rita Maestre en Espejo Público.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, critica el 'no' del PP al decreto ómnibus: “¿qué parte de ese derecho les molesta?”

Fidel, familiar de víctima de Adamuz

La dura carta de Fidel a Pedro Sánchez tras perder a su madre en el accidente de Adamuz: "Hay que ser muy cobarde"

