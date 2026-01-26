Lo vemos
Josefa, una madre con el síndrome del nido lleno: "Desde que mi hija volvió a casa, discutimos todo el tiempo"
Muchos padres sufren el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van de casa, pero pocos hablan del sentimiento contrario: el síndrome del nido lleno. Josefa es una de esas madres a las que le encantaría que su hija se independizase.
El síndrome del nido vacío es una realidad muy frecuente cuando los hijos se van de casa. Muchos padres sienten una gran tristeza cuando se independizan, pero también tenemos casos contrarios: sentir tristeza por que los hijos no se vayan de casa o porque vuelvan a vivir en ella.
El llamado síndrome del nido lleno es una realidad más frecuente de lo que pensamos. Es precisamente lo que le ocurre a Josefa, que se ha visto de nuevo viviendo con su hija Soledad después de que esta rompiera con su pareja.
"Estuvo cinco años fuera y volvió con el novio, la hija de su novio y dos perros", nos cuenta Josefa. Desde entonces, asegura que no dejan de discutir, aunque tratan de tomárselo con humor.
Aunque ambas se han vuelto inseparables, desde hace un tiempo tienen muchos roces en la convivencia y sienten que necesitan su espacio. Una realidad muy extendida en los hogares de nuestro país.
