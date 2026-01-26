Cristina, víctima de la estafa del WhatsApp: "Lograron quitarle a mis conocidos más de 2.000 euros"

Las estafas por WhatsApp se han convertido en uno de los engaños más frecuentes. El modus operandi es claro: le hacen llegar un mensaje a la víctima que en el que aparentemente un familiar les pide dinero porque están en apuros. Sin embargo, la realidad es que hackean el móvil de esa persona para estafar.

Cristina es una de las víctimas de esta estafa. Alguien le hackeó el móvil haciéndole pensar que la estaba metiendo en un grupo de WhatsApp y se dedicó a mandarle mensajes a sus contactos pidiéndoles dinero.

"Me llamó una persona que se hacía pasar por alguien de un grupo de WhatsApp que yo tenía", nos cuenta, "yo estaba baja, me dio confianza y le di el código de mi WhatsApp".

Varios de los contactos de Cristina cayeron en la estafa y, aunque ella logró recuperar su cuenta de WhatsApp, no han recuperado el dinero perdido: "Les quitaron en total más de 2.000 euros". ¡Dale al play para escuchar en que consiste la estafa!