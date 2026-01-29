Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | JUEVES 29

¡Qué premiazo! Esta concursante se embolsa 900 euros nada más empezar el: “Voy directa al pierde turno”

El programa de hoy arranca fuerte, Paloma ha conseguido un impresionante premio.

¡Qué premiazo! Esta concursante se embolsa 900 euros nada más empezar el: “Voy directa al pierde turno”

Publicidad

Los tres concursantes de este programa han ido a por todas desde el principio, con el objetivo de ganar el máximo posible. Paloma ha sido la primera en sumar una gran cifra a su marcador.

¡Qué manera de arrancar! 900 eurazos ha logrado Paloma, una cifra muy complicada de conseguir. “Por qué poco” ha exclamado Jorge Fernández en la primera tirada de la concursante que ha quedado cerca de la quiebra.

“¿Ahora te lo crees?” ha bromeado el presentador cuando Paloma ha dudado del increíble marcador que tenía. Con todo a favor, la concursante ha resuelto con casi 1.000 euros en su marcador.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¡Qué premiazo! Esta concursante se embolsa 900 euros nada más empezar el: “Voy directa al pierde turno”

¡Qué premiazo! Esta concursante se embolsa 900 euros nada más empezar el: “Voy directa al pierde turno”

Flan de calabaza con helado de nata

Un postre exprés de Karlos Arguiñano: flan de calabaza con helado de nata

La realidad de los pensionistas.

Pensionistas mileuristas: "Ojalá. Yo no llego a 700". Así viven los jubilados precarios

Conejo con setas
Para 4 personas

Receta de conejo con setas, de Karlos Arguiñano: una buena forma de cuidarte sin complicaciones

José Peláez, ausencia Pedro Sánchez funeral
Funeral Adamuz

José Peláez, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente de tren: "No entiende la aconfesionalidad del Estado"

Eliminan el cáncer de pancreas en ratones.
Cáncer

El doctor Barbacid revela cuándo podrían aplicarse en humanos los avances sobre al cáncer de pancreas

El tumor desaparece por completo y no vuelve a aparecer en modelos experimentales. Un hito frente a uno de los cánceres más letales.

Una coquera, una de las claves que barajan los expertos como posible origen del accidente de Adamuz
ACCIDENTE DE ADAMUZ

Una coquera, una de las claves que barajan los expertos como posible origen del accidente de Adamuz: "Podría haber provocado la fractura"

Las soldaduras centran la investigación del accidente de Adamuz y cada vez parece más evidente que el origen estuvo en lo que se conoce como "coquera". En Espejo Público explicamos qué son con ayuda de un experto, Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y Materiales de la 'Universidad CEU Fernando III' de Sevilla.

Rita Maestre en Espejo Público.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, critica el 'no' del PP al decreto ómnibus: “¿qué parte de ese derecho les molesta?”

Fidel, familiar de víctima de Adamuz

La dura carta de Fidel a Pedro Sánchez tras perder a su madre en el accidente de Adamuz: "Hay que ser muy cobarde"

Miguel Lago

La emotiva relación de Miguel Lago con su abuelo: "La primera vez que salí en televisión fue el único que me llamó"

Publicidad