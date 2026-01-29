¡Qué premiazo! Esta concursante se embolsa 900 euros nada más empezar el: “Voy directa al pierde turno”

Los tres concursantes de este programa han ido a por todas desde el principio, con el objetivo de ganar el máximo posible. Paloma ha sido la primera en sumar una gran cifra a su marcador.

¡Qué manera de arrancar! 900 eurazos ha logrado Paloma, una cifra muy complicada de conseguir. “Por qué poco” ha exclamado Jorge Fernández en la primera tirada de la concursante que ha quedado cerca de la quiebra.

“¿Ahora te lo crees?” ha bromeado el presentador cuando Paloma ha dudado del increíble marcador que tenía. Con todo a favor, la concursante ha resuelto con casi 1.000 euros en su marcador.