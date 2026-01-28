Antena3
Julio Iglesias tendría grabaciones para demostrar que sus demandantes recibieron dinero: "Va a ir a por ellas y a por los medios"

Tras el archivo de la denuncia contra Julio Iglesias, este rompe su silencio y asegura que tiene pruebas y testigos de que se ofreció dinero a sus exempleadas para que le denunciasen.

Julio Iglesias

Julio Iglesias sigue en el foco mediático, a pesar de que la Fiscalía decidiese archivar las denuncias contra él. Después de que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de haberlas agredido sexualmente, la justicia española considera que no tiene competencia para juzgar un hecho que ocurrió en República Dominicana a personas que no residen en España.

Julio Iglesias

Pese a todo, Julio Iglesias parece dispuesto a contraatacar y limpiar su imagen. Este ha pedido a la Fiscalía las denuncias de sus exempleadas, para estudiar si se puede emprender algún tipo de acción legal contra ellas por denuncia falsa.

El cantante ha asegurado que tiene pruebas y testigos de que se les ofreció dinero a varias de sus empleadas para que le denunciasen por agresión sexual. Una información que hemos conocido gracias a OkDiario.

"Tiene unas grabaciones que demuestran que recibieron dinero", advierte Luis Balcarce, periodista de OkDiario que ha podido hablar con Julio Iglesias en primera persona. Según nos cuenta, Julio Iglesias está dispuesto a denunciar a aquellos que han dinamitado su imagen: "Va a ir a por las chicas y a por los medios".

Parece que la batalla judicial de Julio Iglesias aún no ha terminado. ¿Irá más allá el artista con su denuncia? ¿Presentará las pruebas que dice tener contra sus exempleadas?

Julio Iglesias

Clara resuelve el Panel Final y gana casi 4.000 euros en La ruleta de la suerte

