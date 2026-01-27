Isabel Sartorius, primer amor del rey Felipe VI, ingresada en una residencia: "Pasa por un proceso complicado a largo plazo"

Isabel Sartorius pasa a la historia como el primer gran amor del rey Felipe VI, que más tarde se enamoraría de la actual reina Letizia. Sin embargo, Sartorius ha preferido mantenerse al margen de los focos y ha llevado una vida en la más estricta intimidad.

Tanto es así que Sartorius ha cumplido 61 años rodeada tan solo de su familia más cercana. Lo ha hecho en casa de Nora de Liechtenstein, la segunda mujer de su padre, Vicente Sartorius, aunque ahora mismo la empresaria reside en una clínica sanitaria de Madrid.

Aunque se desconoce el motivo por el que Isabel Sartorius ingresó en el centro, su entorno asegura que su salud tanto física como mental se vio agravada por la muerte de su marido en 2024.

Nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo ha advertido que Isabel está bien, pero que "pasa por un proceso complicado a largo plazo".

