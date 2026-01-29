Pensionistas mileuristas: "Ojalá. Yo no llego a 700". Así viven los jubilados precarios

Los españoles cobran por jubilación una pensión media de algo más de 1.300 euros. La máxima supera los 3.000. Es una horquilla entre la que se puede vivir con más o menos holgura y en buena parte de los casos, sin la carga de la vivienda. Pero también hay un buen número de pensionistas que no llegan a mileuristas, ese término que se inventó tras la crisis del 2008 y que sigue más que vigente.

Trabajos precarios, sin cotizar y con cargas familiares

“Ojalá”, lamenta María, que apenas llega a los 700. Se apaña sin pedir nada a nadie, ni a sus hijos. “Al teatro no puedo ir porque son 60 euros. Al cine sí, porque me cuesta dos. ¿Y viajes? De vez en cuando me doy el lujo de ir a casa de mi amiga de Fuengirola, o a Barcelona, que tengo otra amiga”, sostiene mientras habla de las virtudes de la “sopa de ajo” como elemento fundamental de su economía doméstica. A su lado está Beatriz. 32 años cotizados limpiando colegios. Cobra 840. Carmen, otra de las mujeres que han acudido esta tarde a la clase de costura, cobra 980 sumando la de viudedad y la suya propia, de menos de 300. Empezó a trabajar a los 11 años y ha pasado por una fábrica de la que la despidieron cuando quedó embarazada, y por la limpieza de escaleras. Los últimos doce, cuidando a su madre y a su suegra con Alzheimer. Es el sino de muchas mujeres: trabajos precarios, muchos sin cotización, y cargas familiares. Cobran de media un 31% menos que los hombres.

"Si no tuviera la casa pagada, me moriría de hambre"

Y luego están los autónomos, como Máximo. Pescadero jubilado. 800 euros de pensión: “Gracias a Dios tengo la casa pagada, si no, me muero de hambre. Eduardo fue carpintero y cobra 980, de la que le han embargado parte para su ex mujer. ¿Satisfecho? “No tengo más remedio, pero no estoy satisfecho”, afirma. Aún así, Carmen piensa que pueden considerarse privilegiados viendo a los jóvenes que ahora sostienen el sistema: “empiezan a trabajar mucho más tarde que nosotros, tienen trabajos precarios… No me extraña que cuando sean mayores no vayan a tener". Es la menguante base de la pirámide generacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.