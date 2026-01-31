Nos lo cuenta
Las casualidades que lograron salvar a Antonio de morir en el accidente de Adamuz: "Tuve una revelación"
Viajaba en el vagón 5 del tren Iryo que descarrió en Adamuz y que se cobró la vida de 45 personas. Hoy, nos cuenta cómo una serie de casualidades terminaron salvándole.
Publicidad
El accidente de tren de Adamuz ha causado 45 víctimas mortales y un centenar de heridos. Una tragedia que se atribuye al deterioro y mal mantenimiento de las vías ferroviarias y por el que los afectados aún exigen justicia.
Antonio Méndez era uno de los pasajeros del tren Iryo que descarriló. Viajaba con sus amigos en el tren Iryo y recuerda aquel día como una pesadilla de la que se salvó de milagro.
Sobrevivir al accidente, según Antonio, también fue fruto de una serie de casualidades. "Estuvimos a punto de coger los asientos en el siguiente vagón, el primero en descarrilar", nos cuenta.
En el momento del accidente, sus amigos y él pensaron en moverse a la cafetería, que no sabían si estaba al principio o al final. "Nos levantamos y tuve una revelación, dije que no íbamos y nos volvimos a sentar", recuerda Antonio.
Más Noticias
- Diario de una sonámbula: "Una vez me desperté en el pasillo de un hotel y no sabía cómo había llegado allí"
- Beatriz Cortázar: "Colate no pide la custodia, pide una reubicación de su hijo"
- Así se ha vivido la emotiva despedida al niño asesinado en Sueca: "La gente no cabía en el interior de la Iglesia"
Gracias a todo ello, Antonio y sus amigos lograron sumarse a la lista de supervivientes de la mayor tragedia ferroviaria de nuestros tiempos. Algo de lo que, confiesa, aún no ha conseguido hacerse a la idea.
Publicidad