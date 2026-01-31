Las casualidades que lograron salvar a Antonio de morir en el accidente de Adamuz: "Tuve una revelación"

El accidente de tren de Adamuz ha causado 45 víctimas mortales y un centenar de heridos. Una tragedia que se atribuye al deterioro y mal mantenimiento de las vías ferroviarias y por el que los afectados aún exigen justicia.

Antonio Méndez era uno de los pasajeros del tren Iryo que descarriló. Viajaba con sus amigos en el tren Iryo y recuerda aquel día como una pesadilla de la que se salvó de milagro.

Sobrevivir al accidente, según Antonio, también fue fruto de una serie de casualidades. "Estuvimos a punto de coger los asientos en el siguiente vagón, el primero en descarrilar", nos cuenta.

En el momento del accidente, sus amigos y él pensaron en moverse a la cafetería, que no sabían si estaba al principio o al final. "Nos levantamos y tuve una revelación, dije que no íbamos y nos volvimos a sentar", recuerda Antonio.

Gracias a todo ello, Antonio y sus amigos lograron sumarse a la lista de supervivientes de la mayor tragedia ferroviaria de nuestros tiempos. Algo de lo que, confiesa, aún no ha conseguido hacerse a la idea.