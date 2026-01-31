Antena3
Las casualidades que lograron salvar a Antonio de morir en el accidente de Adamuz: "Tuve una revelación"

Viajaba en el vagón 5 del tren Iryo que descarrió en Adamuz y que se cobró la vida de 45 personas. Hoy, nos cuenta cómo una serie de casualidades terminaron salvándole.

Superviviente Adamuz

El accidente de tren de Adamuz ha causado 45 víctimas mortales y un centenar de heridos. Una tragedia que se atribuye al deterioro y mal mantenimiento de las vías ferroviarias y por el que los afectados aún exigen justicia.

Antonio Méndez era uno de los pasajeros del tren Iryo que descarriló. Viajaba con sus amigos en el tren Iryo y recuerda aquel día como una pesadilla de la que se salvó de milagro.

Sobrevivir al accidente, según Antonio, también fue fruto de una serie de casualidades. "Estuvimos a punto de coger los asientos en el siguiente vagón, el primero en descarrilar", nos cuenta.

En el momento del accidente, sus amigos y él pensaron en moverse a la cafetería, que no sabían si estaba al principio o al final. "Nos levantamos y tuve una revelación, dije que no íbamos y nos volvimos a sentar", recuerda Antonio.

Gracias a todo ello, Antonio y sus amigos lograron sumarse a la lista de supervivientes de la mayor tragedia ferroviaria de nuestros tiempos. Algo de lo que, confiesa, aún no ha conseguido hacerse a la idea.

