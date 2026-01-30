Beatriz Cortázar: "Colate no pide la custodia, pide una reubicación de su hijo"

La guerra entre Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo podría llegar a su fin próximamente. Será el propio menor quien declare ante un juez con quién le gustaría quedarse y cómo es su relación con ambos progenitores.

Su declaración llega después de unos demoledores informes elaborados por la asistente social del tribunal. En ellos, se define a ambos padres como "tóxicos" para el menor y se recogen varios episodios de conflicto familiar.

Tras la publicación de los informes, la imagen de Paulina rubio en Latino América ha quedado muy dañada, aunque en un principio no perderá la custodia del menor. "Colate no pide la custodia, pide una reubicación de su hijo", nos cuenta Beatriz Cortázar.

Queda poco para conocer dónde se quedará el hijo de Paulina Rubio y Colate, aunque muchos apuntan a que el deterioro de la imagen de la artista puede influir negativamente en el proceso. ¿Terminará su hijo viviendo en España?