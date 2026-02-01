Antena3
El futuro del hijo de Paulina Rubio y Colate, en juego: ¿qué opciones tienen de ganar en el juicio?

Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera atraviesan el episodio definitivo que determinará el futuro de su hijo. Será él mismo quien declare ante el juez con quién quiere quedarse.

Paulina Rubio

La guerra entre Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera da un paso hacia delate. Tras su separación, ambos mantienen una relación muy distante y tensa y entran en conflicto constantemente por la custodia de su hijo en común, Andrea Nicolás, de 15 años. Sin embargo, por primera vez, el menor será escuchado por un juez en el proceso.

Los informes que llevan al menor a declarar

La resolución se produce tras la revisión del informe de 23 páginas elaborado por la trabajadora social del juzgado, que recoge los relatos de ambas partes. En el documento, Paulina sostiene que Colate ejerce una influencia perjudicial sobre su hijo, mientras que él atribuye a la artista el deterioro emocional del menor y afirma que el adolescente se siente más feliz cuando reside en España.

El informe también detalla diversos episodios de tensión familiar ocurridos en los últimos años, algunos de ellos con presencia policial, además del testimonio directo de la guardiana de la Corte, quien describe enfrentamientos con la propia Paulina. Todos estos factores resultarán determinantes en el juicio, en el que la declaración del menor podría suponer un antes y un después.

Paulina y Colate

La imagen de Paulina Rubio, en peligro

Los informes de la guardiana de la Corte han afectado mucho a la imagen de ambos, pero especialmente a la de Paulina Rubio entre su público de Latinoamérica. "Tras los informes, la imagen de Paulina ha quedado dañada, está perdiendo la custodia de su hijo", advierte Rosario Murrieta, periodista mexicana.

Debido a esto, algunas voces apuntan a que será Colate quien consiga finalmente quedarse con el menor. Este podría declarar que prefiere quedarse en España con su padre, aunque todas las posibilidades están abiertas.

paulina

¿Terminará el hijo de Paulina Rubio y Colate Valleajo-Nágera viviendo en España? ¿Será este el final de la larga guerra entre ambos progenitores?

