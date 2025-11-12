Vuelve a ver la entrevista completa a Pablo Alborán en El Hormiguero

El Hormiguero ha vivido una noche llena de música y emoción con la visita de PabloAlborán. El artista ha dejado claro por qué sigue siendo una de las voces más queridas y admiradas del panorama musical.

Nada más entrar en plató, el presentador ha dado la noticia de que el invitado ha entrado, oficialmente, en el Club Infinity del programa. Pablo Motos le ha hecho entrega de la tarjeta dorada y del reloj con el que obsequian a aquellos con más programas a sus espaldas.

Tras esto, ambos han comenzado una intensa reflexión sobre el amor. El artista ha dejado claro que no es como te lo cuentan en las películas y que lo más bonito es enamorarse cada día.

Además, como no podía ser de otra manera, Pablo Alborán ha demostrado su increíble talento musical con un complicado reto que le ha propuesto Pablo Motos y con una actuación inolvidable en directo.