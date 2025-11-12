Antena 3 LogoAntena3
Vuelve a ver la entrevista completa a Pablo Alborán en El Hormiguero

El artista ha regresado al programa como protagonista de una noche cargada de emociones y confesiones.

Vuelve a ver la entrevista completa a Pablo Alborán en El Hormiguero

El Hormiguero ha vivido una noche llena de música y emoción con la visita de PabloAlborán. El artista ha dejado claro por qué sigue siendo una de las voces más queridas y admiradas del panorama musical.

Nada más entrar en plató, el presentador ha dado la noticia de que el invitado ha entrado, oficialmente, en el Club Infinity del programa. Pablo Motos le ha hecho entrega de la tarjeta dorada y del reloj con el que obsequian a aquellos con más programas a sus espaldas.

Invitado Infinity

Tras esto, ambos han comenzado una intensa reflexión sobre el amor. El artista ha dejado claro que no es como te lo cuentan en las películas y que lo más bonito es enamorarse cada día.

Además, como no podía ser de otra manera, Pablo Alborán ha demostrado su increíble talento musical con un complicado reto que le ha propuesto Pablo Motos y con una actuación inolvidable en directo.

El equipo de ciencia recrea una cesárea en El Hormiguero con un simulador de órganos sintéticos de última generación

Vuelve a ver la entrevista completa a Pablo Alborán en El Hormiguero
Mucho ritmo

Vuelve a ver la entrevista completa a Pablo Alborán en El Hormiguero

El chef del programa ha preparado una receta malagueña para que el invitado se sintiese como en casa.

Entre aplausos y emoción, el artista presentó una de las canciones más especiales de su último disco, dejando al público sin palabras.

