Una persona del entorno de Andy y Lucas cuenta una realidad distinta: "Se hacían trampas constantemente"

La separación de Andy y Lucas no ha puesto fin a la guerra entre los músicos. Tras la disolución de la banda los mensajes de uno contra otro van a más y parece que habrá consecuencias legales. Alguien cercano a los artistas asegura que no todo es como parece.

Andy y Lucas

"Hasta ahora parecía que había un fuerte y un débil, un ganador y un perdedor", decía Gema. Sin embargo Espejo Público ha hablado con una persona que asegura que ha estado los últimos diez años en el entorno próximo de Andy y Lucas.

La periodista Gema López explicaba que la realidad podría ser bien distinta a la que se ha dado a entender por parte de Andy a raíz de la publicación de su primera canción en solitario y de sus acusaciones a Lucas en 'El Hormiguero'.

"No te puedes fiar ni de Andy ni de Lucas"

Llama la atención que sus primeras palabras sean para negar que sean personas en las que se pueda confiar. Tampoco lo hacían el uno del otro. Esta fuente, que prefiere mantenerse en el anonimato, deja caer que ambos cantantes serían inestables: "No solo teníamos que soportar que se enfadaran entre ellos, sino que provocaban broncas y ponían en compromisos muy importantes a mucha gente a su alrededor".

El dinero sería el motivo de discusión principal y a la postre lo que terminó de romper el grupo. Su apetito económico no tendría fin. Destaca un episodio de no ser por quienes les rodeaban, habrían llegado a la violencia física: "Andy se enteró de que habían recaudado más de lo que le había dicho Lucas", afirmaba.

El desigual reparto

El fotógrafo Raúl García consideraba que las distintas remuneraciones de Andy y Lucas están justificadas al ser Lucas el empresario, quien daba la cara y se encargaba de las gestiones y Andy no era más que "un asalariado", como músico de todo el aparato de la banda. La periodista Pilar Vidal respondía además que hasta el año 2014 el cobro de ambos era a medias.

Los derechos de autor de las canciones han sido otro elemento de la guerra surgida entre ambos y sus ingresos, y es que la mayoría están en exclusiva a nombre de Lucas, quien sería el motor creativo del ahora disuelto grupo. Pilar Vidal además citaba a un productor de la banda para sentenciar las habilidades compositoras de Andy: "No tiene gracia para componer (...) Se lo dijeron desde el principio. El ofrecía canciones y la persona que hacía el disco decía que no".

