Pablo Alborán emociona en El Hormiguero con su interpretación en directo de ‘Mis 36’

El momento más esperado de la noche llegó con la actuación en directo de Pablo Alborán en El Hormiguero. El artista malagueño, que visitaba el programa por vigésima vez, se sentó al piano para interpretar ‘Mis 36’, uno de los temas más especiales de su último disco.

Con su voz inconfundible y su sensibilidad habitual, Alborán llenó el plató de emoción, creando una atmósfera íntima y mágica que hizo vibrar al público y a todo el equipo del programa. Su actuación fue recibida con una gran ovación que visiblemente emocionó al cantante, agradecido por el cariño constante de sus fans.

Una vez más, Pablo Alborán demostró por qué es uno de los artistas más queridos y talentosos del panorama musical, combinando elegancia, emoción y una conexión única con el público.