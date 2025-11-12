Pablo Alborán se atreve con el merengue en El Hormiguero y versiona sus mayores éxitos

La visita de Pablo Alborán a El Hormiguero no solo estuvo marcada por la emoción de su reconocimiento como Invitado Infinity, sino también por uno de los momentos más divertidos de la noche. Pablo Motos quiso sorprender al cantante con una de sus ya míticas “encerronas” musicales, y el resultado fue sencillamente increíble.

El presentador retó a Alborán a cantar algunos de sus grandes éxitos en versión merengue, transformando sus románticas baladas en auténticos temas de fiesta. Sin dudarlo, el artista aceptó el desafío y se animó a interpretar ‘Solamente tú’ con ritmo tropical, poniendo a bailar a todo el plató.

Entre risas y palmas del público, también versionó ‘Te he echado de menos’ en merengue, demostrando su versatilidad, buen humor y complicidad con el equipo del programa. ¡Nos encanta!