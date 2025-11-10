Paloma García-Pelayo, sobre el accidente de Cayetano Rivera: "Salió del coche diciendo que le habían fallado los frenos"

Cayetano Rivera sufría ayer por la tarde un accidente de coche en Sevilla. El diestro estrelló su vehículo contra una palmera en una rotonda de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), aunque salió ileso.

Fue sobre las 9 de la noche, cuando salía del Real Club de Golf y perdía el control del vehículo supuestamente por un exceso de velocidad. El diestro salió del coche asegurando que le habían fallado los frenos y se marchó a casa.

La policía fue a su casa tras identificarle gracias a la matrícula del coche, aunque según él, no le hicieron un test de alcoholemia. "En ningún momento le hacen un control de alcoholemia ni le detienen", asegura Paloma García Pelayo.

Según Carlos Quílez, la policía le pidió que se hiciera la prueba de alcoholemia, pero él se habría negado. "El delito que se le está imputando inicialmente es el de desobediencia y se le añade un delito contra la seguridad del tráfico", señala nuestro colaborador.

Este incidente viene apenas tres meses después de la pelea que protagonizó en un restaurante de comida rápida del centro de Madrid. ¡Dale al play para enterarte de todo!