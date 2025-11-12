Antena 3 LogoAntena3
El homenaje gastronómico de David de Jorge a Pablo Alborán: "Está muy rico"

El chef del programa ha preparado una receta malagueña para que el invitado se sintiese como en casa.

Pablo Alborán ha regresado a El Hormiguero con la calma y el carisma que siempre lo acompañan. El cantante ha hablado de su proceso creativo, ha recordado momentos especiales y ha hecho disfrutar a todos con su encanto habitual.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, David de Jorge ha aparecido en el plató para hacerle un inolvidable homenaje gastronómico preparando un "pabloshimi", inspirado en la alimentación malagueña.

Pese a las dificultades que ha presentado Pablo Motos para preparar el plato y, sobre todo, para degustarlo, la receta ha sido todo un éxito. "Está muy rico", ha dicho el invitado. ¡Dale a play para ver este momentazo!

El equipo de ciencia recrea una cesárea en El Hormiguero con un simulador de órganos sintéticos de última generación

