La ruleta de la suerte noche cumple nuevos sueños este sábado con risas, sorpresas y emociones

La ruleta de la suerte noche regresa este sábado (22:00 horas) con una nueva entrega en Antena 3. Presentado por Jorge Fernández y Laura Moure, contará con nuevas pruebas, nuevos gajos y un gran premio con tres nuevos participantes en la edición nocturna del programa matinal líder.

Se incorpora al programa el nuevo gajo ‘Quiebra-5000-Quiebra’, inspirado en su versión matinal de 1.000 euros, que ofrece la posibilidad de ganar 5.000 euros o perderlo todo en un solo giro. Una apuesta arriesgada que aumentará la adrenalina y el espectáculo en cada programa. Además, el programa comenzará con una Prueba de Velocidad Musical, ideal para arrancar con energía y relajar a los concursantes antes de empezar a tirar de la ruleta. La versión prime time incluirá un Panel con Crono, en el que el tiempo será un elemento clave. Otra de las grandes novedades de esta temporada es la Triple Prueba Musical, una dinámica inédita en la versión diaria que supone la segunda intervención de la banda durante el programa.

La ruleta final será el momento más emocionante de la noche. Y es que los sobres tendrán un valor que va desde los 5.000 hasta los 20.000 euros. Además, si un concursante consigue llegar a la prueba final con los gajos de 25.000 euros distribuidos en los paneles anteriores podrá añadir hasta 100.000 euros a su premio.