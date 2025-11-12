POLÉMICA
Paloma García-Pelayo: "La familia de Bertín Osborne está un poco cansada de las salidas de tono de Gabriela Guillén"
Gabriela Guillén y Bertín Osborne parecen haber llegado a un acuerdo económico, aunque ella lo ha negado públicamente. Ante sus palabras, Paloma García-Pelayo ha podido hablar con el entorno del cantante.
Continúa la polémica entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, pese a haber llegado supuestamente a un acuerdo económico. Gabriela ha afirmado públicamente y visiblemente enfadada que Bertín "no le da dinero" y que ni siquiera va a ver al niño.
Nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo ha podido hablar con el entorno de Bertín, que asegura estar muy cansado de los desplantes de Gabriela. "Dicen que ella sabe que no ha sido sincera y que no dice la verdad", afirma García-Pelayo.
"Hasta donde sé, todo está en orden", señala la periodista, que confirma que Bertín Osborne no debe nada a Gabriela Guillén. ¡Dale al play para enterarte de todo en el vídeo de arriba!
