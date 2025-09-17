Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡No te lo pierdas!

Fernando Esteso: la entrevista definitiva en Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h, esta tarde

Fernando Esteso ha estado con Sonsoles Ónega en una entrevista muy especial donde hace repaso de su larga trayectoria. ¿Qué secretos le habrá contado a la presentadora?

Fernando Esteso llega a la Plaza de los Frutos como Manolo el de 'El Cascabel'

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Sonsoles Ónega ha preparado la maleta improvisada y se ha ido hasta Valencia para charlar con Fernando Esteso. Una entrevista que puedes disfrutar esta tarde en Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h.

El actor, también director, guionista, cantante, humorista de cine, que ha participado en teatro y en la televisión, tiene muchas anécdotas que contar. ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje a lo largo de estos años?

Disfruta de la entrevista, en Antena 3, con Sonsoles Ónega, a partir de las 17:00h.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El culebrón Camela.

Guerra abierta en el grupo Camela: "Parece que uno es de Cuenca, el otro de Jerez y se ven por casualidad"

Fernando Esteso llega a la Plaza de los Frutos como Manolo el de 'El Cascabel'

Fernando Esteso: la entrevista definitiva en Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h, esta tarde

“J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”: la broma de Jorge Fernández a una pareja de concursantes

“J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”: la broma de Jorge Fernández a una pareja de concursantes

Tremendo despiste: una pareja de concursantes gana el gajo de todas las vocales y no lo aprovechan
Mejores momentos | 17 de septiembre

Tremendo despiste: una pareja de concursantes gana el gajo de todas las vocales y no lo aprovechan

Virus del Nilo
Alerta sanitaria

Las recomendaciones de un experto ante el virus del Nilo que atemoriza al sur de España: "El bicho lo tenemos ya aquí"

Medida de los call center.
CATALÁN

¿Qué dicen los empresarios a la atención obligatoria en catalán? "A mí no me van a decir lo que tengo que poner en mi empresa"

Junts logra que las grandes empresas tengan que atender en catalán, euskera, gallego o valenciano si el producto se compró en esas comunidades. La medida abre un intenso debate en el sector privado. El fundador de Naturhouse, Félix Revuelta, rechaza la norma y advierte de que “nos están volviendo locos”.

Cristina y J.J. sorprenden a Jorge Fernández al cantar una canción: “Tengo los pelos de punta”
Mejores momentos | 17 de septiembre

Cristina y J.J. sorprenden a Jorge Fernández al cantar una canción: “Tengo los pelos de punta”

La pareja de músicos ha aprovechado esta oportunidad cantando la canción de su boda en La ruleta de la suerte.

Banda de ciruela

Eva Arguiñano comienza la temporada con un postre de infarto: receta de banda de ciruela

España abandona Eurovisión.

¿Logrará la presión de España y otros países que Israel no participe en Eurovisión? "Es una decisión histórica y valiente"

Receta de picantones, de Karlos Arguiñano: "Es una cazuela que suelo hacer mucho en mi casa"

Receta de picantones, de Karlos Arguiñano: "Es una cazuela que suelo hacer mucho en mi casa"

Publicidad