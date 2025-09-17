Fernando Esteso: la entrevista definitiva en Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h, esta tarde

Sonsoles Ónega ha preparado la maleta improvisada y se ha ido hasta Valencia para charlar con Fernando Esteso. Una entrevista que puedes disfrutar esta tarde en Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h.

El actor, también director, guionista, cantante, humorista de cine, que ha participado en teatro y en la televisión, tiene muchas anécdotas que contar. ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje a lo largo de estos años?

Disfruta de la entrevista, en Antena 3, con Sonsoles Ónega, a partir de las 17:00h.