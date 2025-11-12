Yeray, el hijo de la familia asesinada en Chiloeches: "Escucho gritos de mi padre y mi hermana"

El hijo de la familia asesinada en su casa en Chiloeches, Málaga, ha testificado en la segunda sesión del juicio contra los tres acusados por el triple homicidio.

En su desgarrador testimonio, Yeray cuenta que se encontraba durmiendo en su casa, cuando se despertó al escuchar un fuerte ruido: “Me desperté por unos golpes. Escucho gritos de mi padre, escucho a mi hermana gritar y me pongo alerta”. Momentos después, se levantó asustado sabiendo que algo estaba pasando en su casa: “Por instinto me voy a la puerta a sujetar el pomo. Noto que abren, que bajan el pomo, lo vuelven a subir y esperé”.

Al salir de la habitación, como él mismo cuenta: “A la izquierda quedan las escaleras, yo vi a mi hermana tirada en el suelo. Deduje que por los gritos y por los golpes pues estaba fallecida”. Al ver todo lo que estaba ocurriendo, volvió a su habitación y consiguió salir por una terraza que tiene acceso directo al patio: “Me escapé de la casa por la valla perimetral”. Una vez fuera de la vivienda, ha contado que “Como al salir estaba desorientado, corrí un par de calles, llamé a emergencias y le conté como me salía la situación”.

Uno de los testigos que también ha declarado, ha asegurado que en una conversación en un bar, uno de los tres acusados le comentó que iban a cometer un robo en la casa de los padres de su propia pareja: “Estaba esperando que su novia le dijese que no estaban sus padres en casa para entrar a robar”. Además, ha comentado que, en un primer momento, iban a esperar a que la casa estuviera vacía. El principal sospechoso, según ha comentado el testigo, decidió que daba igual si la casa estaba vacía o no, porque necesitaba el dinero con urgencia.

El juicio, cuya segunda sesión ya se ha celebrado, continuará el viernes, donde está previsto que declaren los tres acusados. La Fiscalía pide para el acusado principal y presunto autor del triple crimen prisión permanente revisable, y 5 años de cárcel para los otros dos implicados en el triple asesinato cometido la fatídica madrugada del 13 de abril de 2024.

