Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Único superviviente

Yeray, el hijo de la familia asesinada en Chiloeches: "Escucho gritos de mi padre y mi hermana"

Declara el único superviviente del triple asesinato de Chiloeches, en Guadalajara. Ha contado como vivió todo lo sucedido la noche en la que tres personas entraron en su casa para robar y, acabaron con la vida de sus padres y su hermana.

Juicio Chiloeches

Yeray, el hijo de la familia asesinada en Chiloeches: "Escuho gritos de mi padre y mi hermana, y acto seguido un golpe fuerte" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Daniel Herrero
Publicado:

El hijo de la familia asesinada en su casa en Chiloeches, Málaga, ha testificado en la segunda sesión del juicio contra los tres acusados por el triple homicidio.

En su desgarrador testimonio, Yeray cuenta que se encontraba durmiendo en su casa, cuando se despertó al escuchar un fuerte ruido: “Me desperté por unos golpes. Escucho gritos de mi padre, escucho a mi hermana gritar y me pongo alerta”. Momentos después, se levantó asustado sabiendo que algo estaba pasando en su casa: “Por instinto me voy a la puerta a sujetar el pomo. Noto que abren, que bajan el pomo, lo vuelven a subir y esperé”.

“Me desperté por unos golpes. Escucho gritos de mi padre, escucho a mi hermana gritar y me pongo alerta”

Al salir de la habitación, como él mismo cuenta: “A la izquierda quedan las escaleras, yo vi a mi hermana tirada en el suelo. Deduje que por los gritos y por los golpes pues estaba fallecida”. Al ver todo lo que estaba ocurriendo, volvió a su habitación y consiguió salir por una terraza que tiene acceso directo al patio: “Me escapé de la casa por la valla perimetral”. Una vez fuera de la vivienda, ha contado que “Como al salir estaba desorientado, corrí un par de calles, llamé a emergencias y le conté como me salía la situación”.

"Deduje que por los gritos y por los golpes pues estaba fallecida”

Uno de los testigos que también ha declarado, ha asegurado que en una conversación en un bar, uno de los tres acusados le comentó que iban a cometer un robo en la casa de los padres de su propia pareja: “Estaba esperando que su novia le dijese que no estaban sus padres en casa para entrar a robar”. Además, ha comentado que, en un primer momento, iban a esperar a que la casa estuviera vacía. El principal sospechoso, según ha comentado el testigo, decidió que daba igual si la casa estaba vacía o no, porque necesitaba el dinero con urgencia.

“Estaba esperando que su novia le dijese que no estaban sus padres en casa para entrar a robar”

El juicio, cuya segunda sesión ya se ha celebrado, continuará el viernes, donde está previsto que declaren los tres acusados. La Fiscalía pide para el acusado principal y presunto autor del triple crimen prisión permanente revisable, y 5 años de cárcel para los otros dos implicados en el triple asesinato cometido la fatídica madrugada del 13 de abril de 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Sociedad

informe de la Organización Meteorológica Mundial, cambio climático

El cambio climático golpea más a los que menos tienen según un informe de Oxfam Intermón

Juicio Chiloeches

Yeray, el hijo de la familia asesinada en Chiloeches: "Escucho gritos de mi padre y mi hermana"

servicio militar

¿Aceptarían los jóvenes en España un año de servicio militar por 2.000 euros? Así recupera Bélgica la mili

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

Efemérides de hoy 12 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de noviembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 12 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de noviembre?

El estudio 'Infancia, adolescencia y bienestar digital'
UNICEF

Uno de cada tres estudiantes consume pornografía y nueve de cada diez tiene móvil antes de los 16

El estudio 'Infancia, adolescencia y bienestar digital' revela que el 73% de los jóvenes afirma que le resulta fácil acceder a contenidos sexuales explícitos, que la edad media del primer visionado es de 11,5 años y que la exposición temprana se vincula con malestar emocional, presiones de sexting y violencia digital.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Paliza Policía Nacional

Dos policías reciben una paliza en Alcalá de Henares: "Ahora no estáis fuera de servicio, ratas"

Fuentes policiales afirman que uno de los agresores ha sido detenido por causar lesiones a los policías integrantes del sindicato UFP y que además se encontraban fuera de servicio en el momento de los ataques.

Imagen de archivo de la pulsera antimaltrato

El sistema de las pulseras antimaltrato sufre una caída durante varias horas

La Audiencia Provincial de A Coruña

Condenado un padre de A Coruña por mantener a sus hijos entre pulgas, insultarles y darles con el cinturón: "Yo soy así"

Imagen de archivo de una Iglesia

La Iglesia crea un cuestionario para saber qué piensan de ella: ¿Por qué no vas a misa?

Publicidad