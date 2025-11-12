“¿Qué tipo de hierbas?”: Arturo Valls alucina con el hobby de una concursante

Después de la pregunta del 70%, Arturo Valls ha querido conocer a Paola Garrido, una de las concursantes eliminadas. Ella ha contado que ha acudido a El 1% junto a su marido y, cuando el presentador ha hablado con él y éste ha contado el mayor hobby de su mujer, se ha quedado todo el mundo de piedra.

Arturo le ha hecho su mítica broma del funcionario a Chema y, tras esto, éste ha desvelado que a Paola le encanta dar paseos por el campo abrazando previamente a los árboles para “que la energía fluya”.

La jugadora, que previamente había dicho que le llaman “la hierbas”, le ha dejado la broma en bandeja al presentador. “¿Qué tipo de hierbas?”, ha preguntado entre risas después de escuchar su extraña afición. ¡Imperdible!