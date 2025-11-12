El equipo de ciencia recrea una cesárea en El Hormiguero con un simulador de órganos sintéticos de última generación

La ciencia volvió a sorprender en El Hormiguero de la mano de Marron y su equipo, que esta vez mostraron cómo se realiza una cesárea utilizando un simulador médico con órganos sintéticos de un realismo asombroso.

Con la ayuda de dos expertos en obstetricia y cirugía, Marron explicó paso a paso en qué consiste esta intervención quirúrgica que permite traer al mundo a un bebé cuando el parto natural no es posible o supone un riesgo para la madre o el bebé.

El plató se convirtió en un auténtico quirófano y tanto Pablo Motos como Pablo Alborán, invitado de la noche, siguieron con atención el procedimiento, viviendo en directo la emoción del momento en el que el simulador “daba a luz”.

El equipo científico mostró cómo los nuevos materiales sintéticos y tecnologías médicas permiten reproducir con total precisión la textura, el color y la reacción de los tejidos humanos, algo que se utiliza para formar a cirujanos y personal sanitario de todo el mundo.

En el programa de hoy vamos a entender qué es una cesárea y cómo se realiza. Para llevarlo a cabo contamos con la Dra. Isabel Castaño - ginecóloga especialista e investigadora, y con Luis Orantes - CEO de Factoría de Patologías, una empresa dedicada al diseño y fabricación de órganos sintéticos para formación quirúrgica. Estos órganos sintéticos representan una alternativa a los métodos tradicionales de prácticas en animales y cadáveres.

Una cesárea es una cirugía abdominal/intervención quirúrgica abdominal que la realizamos para sacar al bebé cuando el parto vaginal no es posible o no es seguro.

Una cesárea completa dura entre 30 y 45 minutos, aunque el bebé suele nacer en los primeros diez. Y se requiere un equipo completo de ginecólogos, matronas, anestesistas, enfermeros.

Vamos a presenciar cómo se lleva a cabo una cesárea, con las siete capas que hay que atravesar: piel, grasa subcutánea, fascia, músculos abdominales, peritoneo, útero y bolsa amniótica.