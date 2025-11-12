En directo
El equipo de ciencia recrea una cesárea en El Hormiguero con un simulador de órganos sintéticos de última generación
El equipo científico del programa contó con dos expertos para detallar en qué consiste una cesárea y cómo se entrena a los cirujanos con tecnología de última generación.
Publicidad
La ciencia volvió a sorprender en El Hormiguero de la mano de Marron y su equipo, que esta vez mostraron cómo se realiza una cesárea utilizando un simulador médico con órganos sintéticos de un realismo asombroso.
Con la ayuda de dos expertos en obstetricia y cirugía, Marron explicó paso a paso en qué consiste esta intervención quirúrgica que permite traer al mundo a un bebé cuando el parto natural no es posible o supone un riesgo para la madre o el bebé.
El plató se convirtió en un auténtico quirófano y tanto Pablo Motos como Pablo Alborán, invitado de la noche, siguieron con atención el procedimiento, viviendo en directo la emoción del momento en el que el simulador “daba a luz”.
El equipo científico mostró cómo los nuevos materiales sintéticos y tecnologías médicas permiten reproducir con total precisión la textura, el color y la reacción de los tejidos humanos, algo que se utiliza para formar a cirujanos y personal sanitario de todo el mundo.
Más información
En el programa de hoy vamos a entender qué es una cesárea y cómo se realiza. Para llevarlo a cabo contamos con la Dra. Isabel Castaño - ginecóloga especialista e investigadora, y con Luis Orantes - CEO de Factoría de Patologías, una empresa dedicada al diseño y fabricación de órganos sintéticos para formación quirúrgica. Estos órganos sintéticos representan una alternativa a los métodos tradicionales de prácticas en animales y cadáveres.
Una cesárea es una cirugía abdominal/intervención quirúrgica abdominal que la realizamos para sacar al bebé cuando el parto vaginal no es posible o no es seguro.
Una cesárea completa dura entre 30 y 45 minutos, aunque el bebé suele nacer en los primeros diez. Y se requiere un equipo completo de ginecólogos, matronas, anestesistas, enfermeros.
Vamos a presenciar cómo se lleva a cabo una cesárea, con las siete capas que hay que atravesar: piel, grasa subcutánea, fascia, músculos abdominales, peritoneo, útero y bolsa amniótica.
Publicidad