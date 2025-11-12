Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Búsqueda

Buscan a Tomasín, el 'Rambo de Tineo', desaparecido en las montañas de La Llaneza (Asturias)

Protagonizó en 2011 una huida de más de 50 días escondido en el monte tras matar a su hermano.

Desaparece Tomás Rodríguez, el ‘Rambo de Tineo’, en las montañas de La Llaneza (Asturias)

Desaparece Tomás Rodríguez, el ‘Rambo de Tineo’, en las montañas de La Llaneza (Asturias)

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Alerta en Asturias por una desaparición, la Guardia Civil y los Bomberos de Asturias llevan desde este martes buscando a Tomás Rodríguez Villar, conocido como Tomasín, del que no se sabe nada desde hace dos semanas. En la búsqueda también participan cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana, el Seprona y un equipo canino especializado. La investigación se está centrando en dos zonas principales: la montaña que rodea la casa de Tomasín en el pueblo de La Llaneza (Tineo) y la parte baja del pueblo, que desemboca en un riachuelo.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112 Asturias) mantiene en la zona un Puesto de Mando Avanzado para controlar las labores de rastreo de todos los agentes y voluntarios que participan en la búsqueda, ya que todos ellos están geolocalizados debido a la dificultad geográfica de la zona.

Mató a su hermano y huyó durante 53 días

Su familia fue la encargada de denunciar la desaparición, este martes, tras no tener noticas de él desde hacía dos semanas, a finales de octubre. Muy preocupados, comentaban que podría estar en la misma zona en la que hace 14 años se refugió de la Policía durante más de 50 días, tras matar a su hermano Manuel.

Delito que ocurrió en septiembre de 2011 y por el cual, Tomás, fue bautizado en los medios como el Rambo de Tineo. El hombre mató a su hermano y posteriormente se escondió en los bosques asturianos, más en concreto en la montaña que rodea la casa de la familia en el pueblo de La Llaneza.

Los agentes le capturaron el 29 de octubre de 2011 sin que ofreciera resistencia, más tarde fue juzgado y condenado a una pena de seis años en prisión por un delito de homicidio con la atenuante de alteración psíquica y la legítima defensa. Una vez cumplió la condena, en 2017, regresó a la aldea en la que vive su familia y llevó una vida normal hasta su desaparición hace dos semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Desaparece Tomás Rodríguez, el ‘Rambo de Tineo’, en las montañas de La Llaneza (Asturias)

Buscan a Tomasín, el 'Rambo de Tineo', desaparecido en las montañas de La Llaneza (Asturias)

DNI en España

Le robaron el DNI y ahora la investigan por estafa: "No salgo de Bilbao por si me detienen en otra comunidad"

Vacas

Unas vacas se cuelan en un túnel de Rodalies Renfe en Cataluña y provocan que algunos lleguen “muu- muu tarde”

Imagen de los hechos
Maltrato animal

Encuentran 50 ovejas en una finca de Parla que fueron maltratadas hasta la muerte

“Sirva tu cuna”: el villancico flamenco que se viste de solidaridad en Sevilla
Navidad 2025

“Sirva tu cuna”: el villancico flamenco que se viste de solidaridad en Sevilla

informe de la Organización Meteorológica Mundial, cambio climático
Cambio climático

El cambio climático golpea más a los que menos tienen según un informe de Oxfam Intermón

El cambio climático no afecta a todos por igual. Así lo advierte Oxfam Intermón en un informe coincidiendo con la Cumbre del Clima COP30 en Brasil. Se alerta del calentamiento global que está agravando las desigualdades sociales en España y dejando a los más vulnerables en situación cada vez más precaria.

Juicio Chiloeches
Único superviviente

Yeray, el hijo de la familia asesinada en Chiloeches: "Escucho gritos de mi padre y mi hermana"

Declara el único superviviente del triple asesinato de Chiloeches, en Guadalajara. Ha contado como vivió todo lo sucedido la noche en la que tres personas entraron en su casa para robar y, acabaron con la vida de sus padres y su hermana.

servicio militar

¿Aceptarían los jóvenes en España un año de servicio militar por 2.000 euros? Así recupera Bélgica la mili

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

Efemérides de hoy 12 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de noviembre?

Efemérides de hoy 12 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de noviembre?

Publicidad