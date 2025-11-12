Buscan a Tomasín, el 'Rambo de Tineo', desaparecido en las montañas de La Llaneza (Asturias)

Alerta en Asturias por una desaparición, la Guardia Civil y los Bomberos de Asturias llevan desde este martes buscando a Tomás Rodríguez Villar, conocido como Tomasín, del que no se sabe nada desde hace dos semanas. En la búsqueda también participan cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana, el Seprona y un equipo canino especializado. La investigación se está centrando en dos zonas principales: la montaña que rodea la casa de Tomasín en el pueblo de La Llaneza (Tineo) y la parte baja del pueblo, que desemboca en un riachuelo.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112 Asturias) mantiene en la zona un Puesto de Mando Avanzado para controlar las labores de rastreo de todos los agentes y voluntarios que participan en la búsqueda, ya que todos ellos están geolocalizados debido a la dificultad geográfica de la zona.

Mató a su hermano y huyó durante 53 días

Su familia fue la encargada de denunciar la desaparición, este martes, tras no tener noticas de él desde hacía dos semanas, a finales de octubre. Muy preocupados, comentaban que podría estar en la misma zona en la que hace 14 años se refugió de la Policía durante más de 50 días, tras matar a su hermano Manuel.

Delito que ocurrió en septiembre de 2011 y por el cual, Tomás, fue bautizado en los medios como el Rambo de Tineo. El hombre mató a su hermano y posteriormente se escondió en los bosques asturianos, más en concreto en la montaña que rodea la casa de la familia en el pueblo de La Llaneza.

Los agentes le capturaron el 29 de octubre de 2011 sin que ofreciera resistencia, más tarde fue juzgado y condenado a una pena de seis años en prisión por un delito de homicidio con la atenuante de alteración psíquica y la legítima defensa. Una vez cumplió la condena, en 2017, regresó a la aldea en la que vive su familia y llevó una vida normal hasta su desaparición hace dos semanas.