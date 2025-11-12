“Para lo que hemos quedado...”: David Fernández, Juanra Bonet y María Peláe muestran sus dotes como contorsionistas

Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 12 de noviembre

Los invitados se han unido a Arturo Valls en una inolvidable demostración de una respuesta.

La pregunta del 80% trataba sobre un juego al que todo el mundo ha jugado en su infancia: el twister. Los concursantes debían adivinar qué persona se adaptaba más a lo que requería prueba y la gran mayoría de ellos ha conseguido acertar.

Sin embargo, por si no había quedado suficientemente claro, Arturo Valls ha pedido a los invitados que bajasen para demostrar el motivo de la respuesta. David Fernández, Juanra Bonet y María Peláe han mostrado sus dotes como contorsionistas en uno de los momentazos de la noche.

“Para lo que hemos quedado…”, ha dicho el propio presentador cuando él y sus compañeros se encontraban haciendo un escorzo surrealista. ¡Dale a play para no perdértelo!

