Anuncio Lotería Navidad 2025: Cuando el Gordo no es el mayor premio de la Navidad

El anuncio de Lotería de Navidad ya es una parte imprescindible de esta tradición festiva. Una pieza que, desde hace años, sabe transmitir esa misma ilusión que los españoles sienten cuando los Niños de San Ildefonso cantan los números premiados.

En esta ocasión, el anuncio del Sorteo de Navidad ha abogado por alejarse de la actualidad y centrarse en lo universal. Porque estas fechas son época de unión y comunidad; unos valores que han buscado transmitir en el vídeo.

Todo comienza con el inocente gesto de una pareja al comprar un décimo enmarcado en el Rastro de Madrid. A partir de entonces, la protagonista de la historia emprende un camino de búsqueda para comprender por qué alguien tendría este décimo (premiado con un quinto premio, para más inri) en un marco de fotos.

Teorías con amigos, noches desveladas, reuniones de trabajo interrumpidas... Un misterio que se resuelve cuando la pareja llega a la fuente del décimo. Una persona mayor que jamás cobró el premio; porque, como él mismo dice, "hay cosas más importantes que el dinero".

Así, la esencia de los anuncios del Sorteo de Navidad se mantiene intacta un año más. Porque, si bien es el dinero el que hace descorchar las botellas de champan entre los ganadores, es el brindis con gente cercana lo que lo convierte en un momento tan especial.

El sorteo se celebrará el próximo 22 de diciembre y, como siempre, el Gordo tendrá un bote de 400.000€. Un regalo navideño con el que todo el mundo sueña y que, con el nuevo anuncio del Sorteo, ha encendido la ilusión entre aquellos que contaban los días hasta lanzarse a las calles a por su décimo.